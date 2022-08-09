Найрозкішніша сукня Сінді Кроуфорд: історія червоного вбрання Versace з глибоким декольте та розрізом

Червона доріжка церемонії "Оскар" завжди була калейдоскопом найрозкішнішого і найдорожчого вбрання, але 1991 року супермодель Сінді Кроуфорд затьмарила своїм образом всіх зірок Голлівуду.

25-річна модель з'явилася на 63-й церемонії вручення головної нагороди в галузі кінематографа в компанії свого тодішнього бойфренда - актора Річарда Гіра. Після численних чуток про їхній роман цей спільний вихід на публіку став справжньою сенсацією - вони вперше з'явилися на світському заході як пара.

Сінді Кроуфорд та Річард Гір, 1991 рік / Фото: Getty Images

Але ніхто того вечора не звертав уваги на Гіра, чия кар'єра в ті роки була на піку популярності, всі дивилися лише на Сінді. Супермодель з'явилася на червоній доріжці у ефектній червоній сукні від Versace, створеній ще самим засновником бренду Джанні Версаче.

Вбрання було виконане із щільної червоної тканини, мало дуже глибоке V-подібне декольте, відкриту спину з переплетеними бретельками і дуже високий розріз на спідниці, який повністю відкривав стрункі ноги зірки. Спереду сукня мала невелике драпування, а доповнила вона його чорними сатиновими туфлями та маленькою сумкою-мішком, прикрашеною стразами.

Сінді Кроуфорд та Річард Гір, 1991 рік / Фото: Getty Images

Сукня Versace вплинула на моду, адже після того, як модель в ній з'явилася, у світі було зроблено безліч копій і підробок цього вбрання, а її силует став культовим. Також протягом багатьох років вона потрапляла в численні рейтинги найкращих вбрань церемонії і досі вважається однією із найсексуальніших суконь.

Сінді Кроуфорд та Річард Гір, 1991 рік / Фото: Getty Images

Також важливо і те, що поява з сексуальною Кроуфорд однозначно зіграла на руку Гіру і додала йому популярності. Сінді ж протягом багатьох років активно повторювала свій знаменитий образ - червоні вечірні сукні буквально стали її візитівкою.

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