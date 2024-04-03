Найсексуальніша спина Голлівуду: хто така Віккі Дуган і як вона створила моду на відкриті сукні

Вона запам'яталася оригінальним стилем та стала законодавицею тренду на голу спину.
Зараз уже голою спиною в сукні нікого не здивуєш, як і прозорим вбранням, відсутністю спідньої білизни чи глибоким декольте, але в 50-60-х роках, коли суспільство було консервативнішим, такі вбрання викликали подив і навіть шок. Але однією з тих, хто першою почав з'являтися на публіці в таких сміливих образах, була американка Віккі Дуган.
У 50-х роках, коли в моді в переважно були пишні спідниці міді та підкреслені талії, Віккі прославилася завдяки своїм сміливим сукням, які обтискали її фігуру і були з повністю відкритою спиною, вирізи часто опускалися практично до сідниць.
Такий стиль закріпив за Віккі, справжнє ім'я якої було Едіт Тукер, прізвисько "Спина".
Кому саме належить ідея такої сукні питання суперечливе, оскільки є дві версії. Перша — ідея сексуальної сукні спала на думку 1956 року її рекламному агенту Мілтону Вайсу — він вирішив просувати її за допомогою красивої фігури. Вайс хотів привернути до дівчини увагу і це спрацювало – Голлівуд гудів від її сміливих луків. Мілтон також робив так, щоб його підопічна була серед запрошених гостей на різних світських вечірках та прем'єрах, де її могли фотографувати, а сукні привертати увагу.
Але є ще одна версія, що цей образ Віккі Дуган придумала сама.
"Я два роки навчалася акторській майстерності у Стелли Адлер у Нью-Йорку. Але навіть якщо ви професійна акторка, почати роботу в Голлівуді непросто. Тепер, принаймні, люди знають, хто я, тому що моя особистість впізнавана", — сказала вона в інтерв'ю 1957 року журналістці світської хроніки Лідії Лейн. "Я відмовилася від яскравих кольорів на користь чорного і шлярок заради простоти. Я навіть розробила власний одяг (сукні з відкритою спиною) та купальні костюми".
Спочатку було пошито три сукні з відкритою спиною, але потім такий образ став її візитівкою. Молоду зірку почали часто запрошувати на знімання, вона навіть знялася для журналу Playboy і була однією з гостей "Золотого глобуса" — вручала на церемонії нагороду Ерлу Голліману за його роль у фільмі "Продавець дощу". Практично у всіх своїх фотосесіях Дукан сфотографована зі спини, іноді сукні також прикрашали тонкі лямки. Якось її навіть вигнали з вечірки іншої зірки через те, що Віккі привертала на заході надто багато уваги. Найвідомішим її знімання була фотосесія з Ральфом Крейном для видання LIFE 1957 року.
Однак галас у пресі не зробив із дівчини зірки. Через деякий час обговорення стихли, і вона, як і її ефектні сукні, вже були нікому не цікаві. Віккі, попри досить успішні пропозиції щодо роботи моделлю, мріяла все ж таки бути акторкою, але ролей їй не пропонували. Згідно з The New York Times, вона втратила вигідні пропозиції і не зуміла зробити кар'єру в жодній із цих галузей, а оскільки була матір'ю-одиначкою, змушена була незабаром шукати інші способи заробітку, тому спробувала багато професій, серед яких був продаж косметики, танці і навіть хостес у готелі. Зрештою, вона відмовилася від імені Віккі Дуган і знову стала Едіт Тукер. Життя вона доживає у маленькій квартирі, на самоті.
А ось що стосується її легендарних вбрань, то вони зникли безвісти — жінка залишила їх на зберігання у друга сім'ї. Коли зрештою попросила повернути валізу з сукнями, друг сказав їй, що вона зникла. "Я в це не вірю, — сказала Дуган. — Я думаю, він подарував їх дівчині або продав".
Але все ж таки попри такий сумний кінець кар'єри Віккі, яка насправді і не почалася, не можна не відзначити, що вона та її сукні справді вплинули на моду та культуру. Вважається, хоч і неофіційно, що Дукан стала прототипом для створення знаменитого мультяшного персонажа Джессіки Реббіт – жінка сама говорила, що Реббіт малювали саме з неї. Також її вплив можна побачити у фільмі 1972 року "Високий блондин у чорному черевику" — сукню, як у Віккі, носила акторка Мірей Дарк.
Дукан також казала, що вважає, що нею надихався сам Діор: "Друзі зі світу моди розповіли мені, що Діор включив у свою колекцію сукню з відкритою спиною після того, як побачив мою фотографію у французькому журналі".
Також її образ вплинув і на подальший перебіг модної історії. З появою Інтернету та соцмереж, знаменитості, такі як Кім Кардашян, також стали привертати увагу до своїх персон за допомогою тіла.
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