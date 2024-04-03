Найсексуальніша спина Голлівуду: хто така Віккі Дуган і як вона створила моду на відкриті сукні

Зараз уже голою спиною в сукні нікого не здивуєш, як і прозорим вбранням, відсутністю спідньої білизни чи глибоким декольте, але в 50-60-х роках, коли суспільство було консервативнішим, такі вбрання викликали подив і навіть шок. Але однією з тих, хто першою почав з'являтися на публіці в таких сміливих образах, була американка Віккі Дуган.

У 50-х роках, коли в моді в переважно були пишні спідниці міді та підкреслені талії, Віккі прославилася завдяки своїм сміливим сукням, які обтискали її фігуру і були з повністю відкритою спиною, вирізи часто опускалися практично до сідниць.

Такий стиль закріпив за Віккі, справжнє ім'я якої було Едіт Тукер, прізвисько "Спина".

Віккі Дуган / Фото: Getty Images

Кому саме належить ідея такої сукні питання суперечливе, оскільки є дві версії. Перша — ідея сексуальної сукні спала на думку 1956 року її рекламному агенту Мілтону Вайсу — він вирішив просувати її за допомогою красивої фігури. Вайс хотів привернути до дівчини увагу і це спрацювало – Голлівуд гудів від її сміливих луків. Мілтон також робив так, щоб його підопічна була серед запрошених гостей на різних світських вечірках та прем'єрах, де її могли фотографувати, а сукні привертати увагу.

Віккі Дуган / Фото: Getty Images

Але є ще одна версія, що цей образ Віккі Дуган придумала сама.

"Я два роки навчалася акторській майстерності у Стелли Адлер у Нью-Йорку. Але навіть якщо ви професійна акторка, почати роботу в Голлівуді непросто. Тепер, принаймні, люди знають, хто я, тому що моя особистість впізнавана", — сказала вона в інтерв'ю 1957 року журналістці світської хроніки Лідії Лейн. "Я відмовилася від яскравих кольорів на користь чорного і шлярок заради простоти. Я навіть розробила власний одяг (сукні з відкритою спиною) та купальні костюми".

Віккі Дуган / Фото: Getty Images

Спочатку було пошито три сукні з відкритою спиною, але потім такий образ став її візитівкою. Молоду зірку почали часто запрошувати на знімання, вона навіть знялася для журналу Playboy і була однією з гостей "Золотого глобуса" — вручала на церемонії нагороду Ерлу Голліману за його роль у фільмі "Продавець дощу". Практично у всіх своїх фотосесіях Дукан сфотографована зі спини, іноді сукні також прикрашали тонкі лямки. Якось її навіть вигнали з вечірки іншої зірки через те, що Віккі привертала на заході надто багато уваги. Найвідомішим її знімання була фотосесія з Ральфом Крейном для видання LIFE 1957 року.

Віккі Дуган / Фото: Getty Images

Однак галас у пресі не зробив із дівчини зірки. Через деякий час обговорення стихли, і вона, як і її ефектні сукні, вже були нікому не цікаві. Віккі, попри досить успішні пропозиції щодо роботи моделлю, мріяла все ж таки бути акторкою, але ролей їй не пропонували. Згідно з The New York Times, вона втратила вигідні пропозиції і не зуміла зробити кар'єру в жодній із цих галузей, а оскільки була матір'ю-одиначкою, змушена була незабаром шукати інші способи заробітку, тому спробувала багато професій, серед яких був продаж косметики, танці і навіть хостес у готелі. Зрештою, вона відмовилася від імені Віккі Дуган і знову стала Едіт Тукер. Життя вона доживає у маленькій квартирі, на самоті.

Віккі Дуган / Фото: Getty Images

А ось що стосується її легендарних вбрань, то вони зникли безвісти — жінка залишила їх на зберігання у друга сім'ї. Коли зрештою попросила повернути валізу з сукнями, друг сказав їй, що вона зникла. "Я в це не вірю, — сказала Дуган. — Я думаю, він подарував їх дівчині або продав".

Але все ж таки попри такий сумний кінець кар'єри Віккі, яка насправді і не почалася, не можна не відзначити, що вона та її сукні справді вплинули на моду та культуру. Вважається, хоч і неофіційно, що Дукан стала прототипом для створення знаменитого мультяшного персонажа Джессіки Реббіт – жінка сама говорила, що Реббіт малювали саме з неї. Також її вплив можна побачити у фільмі 1972 року "Високий блондин у чорному черевику" — сукню, як у Віккі, носила акторка Мірей Дарк.

Джессіка Реббіт, Віккі Дуган та Мірей Дарк / фото: Getty Images, скриншот з відео

Дукан також казала, що вважає, що нею надихався сам Діор: "Друзі зі світу моди розповіли мені, що Діор включив у свою колекцію сукню з відкритою спиною після того, як побачив мою фотографію у французькому журналі".

Також її образ вплинув і на подальший перебіг модної історії. З появою Інтернету та соцмереж, знаменитості, такі як Кім Кардашян, також стали привертати увагу до своїх персон за допомогою тіла.

Віккі Дуган, 2013 рік / Фото: Getty Images

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