Найсексуальніша сукня герцогині: історія вбрання, через яке Вільям закохався в Кейт

Принц Вільям і герцогиня Кембриджська - одна з найгарніших подружніх пар, але за початком їхніх стосунків стоїть дуже цікава історія, важливе місце в якій посідає доволі смілива сукня.

Ще задовго до того, як Кейт стала герцогинею Кембриджською, вона була просто Кейт Міддлтон - дівчиною із забезпеченої британської родини та студенткою Сент-Ендрюського університету в Шотландії. 2002 року, коли дівчина закінчувала навчання на першому курсі, її запросили взяти участь у благодійному студентському показі мод Dont Walk.

Того вечора 19-річна Кейт вийшла на подіум у кількох образах, серед яких були: яскравий светр, чорна футболка з джинсами, вечірня сукня кольору хакі, купальник і прозора сукня авторства Шарлотти Тодд. Останнє вбрання не мало бретельок, було розроблено особисто Шарлоттою, яка на той час вивчала текстиль у Брістолі. Під сукню Кейт одягла чорну спідню білизну.

Виконана вона була в 48-му розмірі із чорно-золотого трикотажу з бірюзово-синіми вставками, низ сукні прикрашала атласна бірюзова стрічка, зав'язана на бантик. На подіумі образ дівчини також доповнювали чорні туфлі, об'ємні локони та вплетені в них стрічки. На той момент вартість прозорої сукні становила 58 доларів.

Сукня Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

На тому ж показі 26 березня 2002 року був і принц Вільям. Хлопець купив квиток на модне шоу майже за 300 доларів, щоб сидіти в першому ряду. Легенда стосунків Кейт і Вільяма говорить, що саме того вечора принц звернув на дівчину увагу, хоча раніше вони вже були знайомі, адже мешкали в одному гуртожитку, періодично перетиналися і навіть дружили. Кажуть, що коли Кейт вийшла на подіум у прозорій сукні, принц був приголомшений і прошепотів другові: "Вау, а Кейт гаряча!". На вечірці після показу Вільям підійшов до новоспеченої моделі, вони розмовляли і нібито навіть спадкоємець престолу спробував її поцілувати. Після того, як ця історія просочилася до преси, прозора сукня дуже зросла в ціні, а коли принц зробив Міддлтон пропозицію і вони одружилися на очах усього світу, вбрання стало важливою частиною модної британської історії.

Сукня Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

"Це був кінець їхнього першого року. Я був там, і там було багато привабливих дівчат. Вона була в дуже сміливій сукні, в прозорій сукні, схожій на панчоху. Він сидів у першому ряду, і очі його були по 5 копійок", - розповів однокурсник пари Бен Дункан.

Сама ж дизайнерка зізналася, що не знає, як це вбрання опинилося на майбутній герцогині, адже на показі її не було. Шарлотта розповіла, що її просто попросили надіслати колекцію, але Кейт вона не знала і ніколи з нею не розмовляла. Зшита сукня була ще 2000 року і спочатку замислювалася як спідниця, але, мабуть, організатори показу вирішили, що Кейт повинна одягти вбрання як сукню.

"Я не знаю, чи вирішила Кейт одягти цю сукню або хтось одягнув її в цю сукню. Отже, я не знаю, чи мала вона намір бути там у спідній білизні перед принцом", - сказала вона.

Дизайнерка Шарлотта Тодд і створена нею сукня / Фото: Associated Press

Також Тодд розповіла, що під час розробки сукні відштовхувалася від теми "Мистецтво спокуси". Так що в певному сенсі, якщо легенда про те, як Вільям закохався в Кейт, коли побачив у цій сукні, не вигадка, то вбрання спрацювало саме так, як загадала дизайнерка.

Але після весілля Кейт та Вільяма Шарлотта не захотіла більше зберігати сукню у себе і вирішила її продати. Своє рішення дизайнерка пояснила зайвою цікавістю преси до її персони через це вбрання і тим, що зберігати таку цінну річ було просто небезпечно. До продажу сукня зберігалася в коробці у будинку її матері.

Таким чином, 2011 року це культове вбрання Кейт було виставлено на аукціоні Керрі Тейлор, яка підрахувала, що в'язана сукня коштуватиме від 8 до 10 тисяч фунтів стерлінгів. Однак під час аукціону сукня була продана за колосальну суму - 78 тисяч фунтів (на той час - 125 871 тисяч доларів). Хто саме купив вбрання - невідомо, оскільки в залі того дня перебував лише агент покупця, який сказав, що його начальник "Нік із Джерсі". (Джерсі - острів у Ла-Манші між Англією та Францією).

"Це знакова річ, і він дуже задоволений покупкою. Це чудовий додаток до його колекції", - сказав агент.

Шарлотта ж була приголомшена сумою, отриманою за вбрання, в якому Кейт пробула на подіумі менше десяти хвилин. Дизайнерка зазначила, що за отримані гроші, найімовірніше, вони з чоловіком куплять будинок, але чи справді так сталося - невідомо.

Сукня Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Сьогодні Кейт у цій сукні уявити, звісно ж, неможливо, але вона з гумором ставиться до цієї історії, і навіть через рік після весілля публічно пожартувала про те своє дефіле. Це сталося, коли вона розмовляла з натовпом студентів своєї альма-матер на благодійному заході, присвяченому 600-річчю навчального закладу.

"Сподіваюся, ви не брали участі в показі мод. Ніколи не знаєш, що тебе попросять одягнути", - пожартувала вона.

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