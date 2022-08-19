Найсексуальніша сукня Канн: історія червоного вбрання, яке прославило Беллу Хадід

Після появи в цьому вбранні на найпрестижнішому кінофестивалі Європи, про модель дізнався весь світ.

Найчастіше про сукні говорять через зірок, які їх одягли, але у випадку Белли Хадід все вийшло інакше. 2016 року 20-річна модель та за сумісництвом представниця багатої династії, вперше вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю. Того дня дівчина відвідала прем'єру бельгійського фільму "Невідома" та назавжди увійшла до історії червоної доріжки заходу.

На Беллі була розкішна червона шовкова сукня, створена брендом Alexandre Vauthier. Відповідала того разу за образ моделі стилістка Елізабет Салсер.

"Ми знали, що хочемо створити щось справді гарне та культове у співпраці з Александром Вот'є. Він чудовий друг і талант в індустрії. Кожен аспект сукні був спланований", - розповіла Салсер в інтерв'ю Vanity Fair.

Белла Хадід / Фото: Associated Press

2016 рік видався для Белли дуже успішним, адже вона впевнено увійшла до моделінгу та активно брала участь у показах найвідоміших світових брендів. Проте знали ім'я Хадід лише у вузьких колах світу моди та як дочка багатих батьків. Але образ на червоній доріжці в Каннах все змінив - Белла опинилася в заголовках по всьому світу, її сукню називали найсексуальнішою і найнебезпечнішою в історії червоної доріжки, а сама вона не раз потрапляла до списків найкрасивіших жінок світу.

Белла Хадід / Фото: Associated Press

Тому завдяки відвертій сукні про Беллу дізнався весь світ. Вбрання було виконане у розкішному червоному кольорі, мало суцільну тонку бретельку, дуже глибоке V-подібне декольте з трикутним бюстьє, і повністю відкриту спину.

Белла Хадід / Фото: Associated Press

Застібалася сукня на затин й підкреслювала таким чином тонку талію Белли, а також мала кілька елегантних складок спереду та довгий шлейф. Але головною окрасою став неймовірно високий розріз, через який сукню і прозвали "небезпечною". Він повністю відкривав ногу дівчини і будь-який невдалий рух міг стати для Белли конфузом і опинитися в заголовках жовтої преси по всьому світу, тому пересуваючись, вона дуже стежила, щоб сукня не розтиналася, хоча все ж один раз це і сталося. Але насправді, спідньої білизни як такої, публіка не побачила. В одному з інтерв'ю стилістка Белли Елізабет Салсер розповіла, що сукня мала секрет, бо одягалася як боді, тобто знизу до неї був пришитий купальник у колір. Беллі ж було потрібно ретельно приховувати секрет, щоб не порушувати ілюзію "голого" образу.

Белла Хадід / Фото: Associated Press

Але все ж таки дівчина неабияк соромилася і в інтерв'ю Vogue розповіла, що переживала того вечора через своє занадто сексуальне вбрання і те, яку реакцію воно викликало.

"Я тоді дуже хвилювалася, дуже вже сексуальний я в ньому мала вигляд, і ще я трохи боялася камер, переживала, що на мені багато косметики, боялася цього розрізу. Хвала Богу, він начебто тільки раз сильно розітнувся, але я досі соромлюся цього моменту, нехай сама сукня і чудова. Однак все ж в ній я відчувала себе не самою собою, думаю, це була перша поява іншої Белли - тієї кого в мені всі бачать - це моє альтер его Белінда".

Белла Хадід / Фото: Associated Press

Але на цьому секрети образу не скінчилися. Салсер також натякнула, що щоб уникнути незручних моментів з декольте, вони також використовували двосторонній скотч Top-stick, ймовірно, приклеївши їм верх сукні до грудей дівчини.

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