Найсексуальніше вбрання Діани: що відомо про сукню-комбінацію, яку принцеса одягала на Met Gala

Сьогодні однотонні шовкові сукні-комбінації вже стали базою в гардеробі будь-якої дівчини, адже на кожній фігурі таке вбрання має по-своєму оригінальний вигляд, сексуальний і стильний. Ми поєднуємо такі сукні з блейзерами, пальтами, босоніжками й туфлями. Але ще в 1990-х роках такі образи не були настільки поширеними, тим паче ніхто не очікував, що в чомусь схожому може з'явитися на публіці королівська особа.

1996 року в Нью-Йорку відбувся традиційний бал Інституту костюма Met Gala, який того разу був присвячений творчості французького модельєра Крістіана Діора. На заході з'явилися різні знаменитості, проте зіркою вечора стала принцеса Діана. Це була її перша поява на Met Gala, а відбулася вона лише через три місяці після того, як Діана завершила своє скандальне розлучення з принцом Чарльзом.

Цей період життя Діани добре відображається в її вбраннях, адже вона відмовилася від консервативних, пишних і скромних суконь з рюшами на користь лаконічніших, приталеніших і сексуальніших образів. Діана почала одягатися не лише у британські бренди, а й регулярно з'являтися у вбраннях від Versace, Gucci та Dior. В її образах можна зустріти спідниці вище колін, тонкі бретельки, відкриті плечі й декольте. Тому недивно, що для найгламурнішого світського заходу Нью-Йорка вона обрала вбрання у схожому стилі – шовкову сукню-комбінацію.

Принцеса Діана на Met Gala, 1996 рік / Фото: Getty Images

Вбрання леді Діани було виконане в темно-синьому кольорі, який нагадував нічне небо. Сукня була довгою, ліф мав невеликі складки, а також був прикрашений чорним мереживом, яке повторювалося на спині, бретельках і спідниці.

Принцеса Діана на Met Gala, 1996 рік / Фото: Getty Images

Доповнили цей вечірній образ важка синя накидка-кімоно, маленька сумка Dior, яка зараз має назву Lady Dior, туфлі з гострим мисом, а також улюблені прикраси принцеси Уельської – чокер із сапфіром і перлами, невеликі сережки з сапфірами та діамантами (зараз ці сережки носить принцеса Кейт), а також вона чомусь не зняла заручальну каблучку із сапфіром.

Принцеса Діана на Met Gala, 1996 рік / Фото: Getty Images

1996 року Дому Dior торкнулися зміни, і в жовтні його очолює новий амбітний та дуже креативний модельєр Джон Гальяно. Саме він створює для леді Діани її провокаційну синю сукню для червоної доріжки, на яку вона вийшла вже у грудні. Без сумніву, дебют Гальяно для Модного дому вдався, адже про нього, як про творця провокаційного вбрання аристократки, говорив увесь світ. Далі схожі на білизну сукні неодноразово простежувалися в колекціях дизайнера в різних інтерпретаціях.

Принцеса Діана на Met Gala, 1996 рік / Фото: Getty Images

Та ось щодо самої сукні, то леді Ді могла її й не одягти, оскільки для 1996-го таке вбрання було надто зухвалим. Буквально перед заходом Діана мало не змінила образ, а причиною цього став її син Вільям. 35-річна мати хвилювалася, що нескромне вбрання може збентежити її 14-річну дитину-підлітка. Та все ж вона наважилася одягнути сукню і, як результат, цей образ став культовим, оскільки уособлював її новий життєвий етап, який, на жаль, тривав недовго.

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