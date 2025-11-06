- Дата публікації
Найсентиментальніша сукня: історія весільного вбрання принцеси Беатріс, взятого у королеви
Одягнувши цю сукню, принцеса увійшла в історію, оскільки до неї такого ще не робив ніхто.
Зазвичай королівські наречені обирають сукні від іменитих дизайнерів — так робили принцеса Кейт, герцогиня Сассекська, а також принцеса Євгенія. Але ось принцеса Беатріс вирішила піти іншим шляхом і одягла не просто ексклюзивну сукню, а ще й дуже сентиментальну, адже позичила її у своєї бабусі — королеви Великої Британії Єлизавети II.
Вінтажна сукня принцеси була розроблена в 60-х роках відомим британським модельєром Норманом Гартнеллом, який упродовж багатьох років одягав жінок королівської сім’ї та створив найзнаковіші їхні вбрання: весільну й коронаційну сукні королеви Єлизавети, а також весільний образ принцеси Маргарет. Сукня ж Беатріс була пошита із шовкової тафти та органзи, а також оздоблена атласом і декорована камінням, яке, наче промені сонця, прикрашали вбрання на ліфі й стегнах.
Вперше ця вечірня сукня була одягнута королевою 1962 року на прем’єру фільму «Лоуренс Аравійський» в Лондоні. Початковий дизайн відрізнявся, і можна помітити, що в сукні були бретельки, а спідниця виконана у фасоні балон. Також Єлизавета II, найімовірніше, носила під сукнею криноліновий під’юбник.
Для Беатріс сукню змінили кравці королеви, Анджела Келлі та Стюарт Парвін. Вони перекроїли та підігнали сукню Гартнелла, щоб вона ідеально пасувала принцесі, а також додали короткі рукави-ліхтарики з органзи, які прикривали плечі, та внесли зміни до фасону спідниці — зробили її прямою і додали шовкову вставку тканини на подолі, імовірно, щоб подовжити її, оскільки Беатріс вища за свою бабусю.
На знак поваги до своєї бабусі-королеви, принцеса Беатріса доповнила особливу весільну сукню не менш особливою тіарою королеви Марії — це та сама прикраса з діамантовою торочкою, яку Єлизавета одягала на весілля з принцом Філіпом. Тіару нареченої також доповнювала дуже лаконічна і легка фата.
Весілля пари було дуже скромним і камерним, оскільки відбулося 2020 року, у самий розпал епідемії коронавірусу. Згідно із заявою сім’ї, весілля відбулося в Королівській каплиці у Віндзорі, а свято проводили в Royal Lodge, на ньому були тільки найближчі родичі сім’ї. Vogue повідомив, що на церемонії прочитали два улюблені вірші пари: сонет 116 Вільяма Шекспіра й «Я в серці своїм твоє серце тримаю» Е.Е. Каммінгса.