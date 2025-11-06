Найсентиментальніша сукня: історія весільного вбрання принцеси Беатріс, взятого у королеви

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі Моцці / фото: instagram.com/edomapellimozzi

Реклама

Зазвичай королівські наречені обирають сукні від іменитих дизайнерів — так робили принцеса Кейт, герцогиня Сассекська, а також принцеса Євгенія. Але ось принцеса Беатріс вирішила піти іншим шляхом і одягла не просто ексклюзивну сукню, а ще й дуже сентиментальну, адже позичила її у своєї бабусі — королеви Великої Британії Єлизавети II.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці / фото: instagram.com/theroyalfamily

Вінтажна сукня принцеси була розроблена в 60-х роках відомим британським модельєром Норманом Гартнеллом, який упродовж багатьох років одягав жінок королівської сім’ї та створив найзнаковіші їхні вбрання: весільну й коронаційну сукні королеви Єлизавети, а також весільний образ принцеси Маргарет. Сукня ж Беатріс була пошита із шовкової тафти та органзи, а також оздоблена атласом і декорована камінням, яке, наче промені сонця, прикрашали вбрання на ліфі й стегнах.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі Моцці, королева Єлизавета і принц Філіп / фото: instagram.com/theroyalfamily

Вперше ця вечірня сукня була одягнута королевою 1962 року на прем’єру фільму «Лоуренс Аравійський» в Лондоні. Початковий дизайн відрізнявся, і можна помітити, що в сукні були бретельки, а спідниця виконана у фасоні балон. Також Єлизавета II, найімовірніше, носила під сукнею криноліновий під’юбник.

Реклама

Королева Єлизавета II, 1962 рік / © Getty Images

Для Беатріс сукню змінили кравці королеви, Анджела Келлі та Стюарт Парвін. Вони перекроїли та підігнали сукню Гартнелла, щоб вона ідеально пасувала принцесі, а також додали короткі рукави-ліхтарики з органзи, які прикривали плечі, та внесли зміни до фасону спідниці — зробили її прямою і додали шовкову вставку тканини на подолі, імовірно, щоб подовжити її, оскільки Беатріс вища за свою бабусю.

Королева Єлизавета II, 1962 рік / © Getty Images

На знак поваги до своєї бабусі-королеви, принцеса Беатріса доповнила особливу весільну сукню не менш особливою тіарою королеви Марії — це та сама прикраса з діамантовою торочкою, яку Єлизавета одягала на весілля з принцом Філіпом. Тіару нареченої також доповнювала дуже лаконічна і легка фата.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі Моцці / фото: instagram.com/edomapellimozzi

Весілля пари було дуже скромним і камерним, оскільки відбулося 2020 року, у самий розпал епідемії коронавірусу. Згідно із заявою сім’ї, весілля відбулося в Королівській каплиці у Віндзорі, а свято проводили в Royal Lodge, на ньому були тільки найближчі родичі сім’ї. Vogue повідомив, що на церемонії прочитали два улюблені вірші пари: сонет 116 Вільяма Шекспіра й «Я в серці своїм твоє серце тримаю» Е.Е. Каммінгса.