Найскандальніша сукня Мадонни: бренд Jean Paul Gaultier відтворив вбрання попспівачки на Тижні моди

Мадонна — культова особистість, яка вплинула як на музику, так і моду. Завдяки сміливим образам і колабораціям зірки, багато яке з її вбрань, як для виступів, так і тих, які вона носила у звичайному житті, назавжди увійшли до історії моди.

Декілька днів тому світ знову згадав про стиль співачки, коли в Парижі розпочався черговий Тиждень високої моди і бренд Jean Paul Gaultier представив нову кутюрну колекцію осінь-зима 2022-2023. Запрошеним дизайнером, який працював над створенням колекції, став креативний директор Дому Balmain Олів'є Рустен. Працюючи над речами Олів'є вирішив переосмислити те, що вже було створено Жаном-Полем на піку розквіту його Модного дому. Таким чином, з'явилася смугаста сукня з ефектом голих грудей.

Jean-Paul Gaultier Haute Couture Fall Winter 2022 2023 / Фото: Getty Images

Початкова версія цього луку була, ймовірно, найскандальнішою з усіх, які коли-небудь одягала Мадонна, оскільки груди в сукні були повністю оголені. З'явившись 1992 року в такому образі на показі мод amfAR, попспівачка назавжди зруйнувала стереотипи щодо жіночого тіла та сексуальності у моді.

Спочатку на подіум Мадонна вийшла у величезному чоловічому піджаку, береті та грубих черевиках. За руку вона тримала Жана-Поля Готьє.

Мадонна та Жан-Поль Готьє, 1992 рік / Фото: Getty Images

Потім зірка скинула піджак і світ побачив не лише її сукню, а й груди.

Мадонна та Жан-Поль Готьє, 1992 рік / Фото: Getty Images

Але це був не єдиний випадок революції на пордіумі від Жана-Поля. Також у спробах зруйнувати гендерні стереотипи дизайнер ще у 90-х почав випускати на подіум чоловіків у спідницях та моделей усіх форм та розмірів, а також сміливо поєднував високу моду з вуличним стилем.

Але данина поваги Мадонні та Жану-Полю простежувалася не лише у сукні, показаній моделлю на подіумі, а й луком Кім Кардашян, яка прийшла у цьому образі на сам показ. Як бачимо, тепер вбрання не таке зухвале, але все ж натяк на оригінал у ньому залишився.

Кім Кардашян та Норт / Фото: Getty Images

Кім Кардашян, Норт та Олів'є / Фото: Getty Images

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