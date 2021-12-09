Найсмішніші та найдивніші луки зірок 2021 року

Це вбрання, які просто неможливо забути.

Мода та світські заходи 2021 року ожили після тривалої паузи. Протягом усього року дизайнери та селебреті тішили нас своїм розкішним вбранням на червоних хідниках, різних вечірках, зніманнях і навіть на відпочинку. Але іноді образи, вибрані знаменитостями, були не дуже вдалими і в деяких випадках мали дуже безглуздий і смішний вигляд.

1. Cardi B

Американську співачку помітили у зеленому вбранні від Richard Quinn у Франції. Вбрання із весняно-літньої колекції дизайнера складалося зі штанів-чобіт, водолазки з чепцем, прикрашеним рюшами. Образ зірка доповнила окулярами та "мокрим" укладанням.

Cardi B / Getty Images

2. Шер

Попзірка та актриса з'явилася в екстравагантному вбранні від Dolce & Gabbana на відкритті Музею кіноакадемії. Її лук складався з леопардових штанів-кльош, чорно-білого корсету зі стразами та жакету з широкими лацканами. Звичайно ж образ доповнив капелюх та перуку.

Шер / Associated Press

3. Кім Кардашян

Зірка реаліті та бізнесвумен після розлучення кардинально змінила свій імідж. Цього року вона дивувала нас образами, що обтягали, які повністю закривали її тіло. Але почалося все з лука від бренду Vetements – чорного шкіряного плаща та балаклави.

Кім Кардашян / Getty Images

Кім Кардашян / Getty Images

4. Кайлі Дженнер

Дівчина – любителька сексуального вбрання та прозорих вставок на одязі, але цим "голим" комбінезоном від LaQuan Smith Кайлі перевершила сама себе. Тим більше, якщо під час першої вагітності знаменитість всіляко приховувала своє становище, то під час другої – демонструє живіт за першої нагоди.

Кайлі Дженнер / Getty Images

5. Дуа Ліпа

Але дивували нас знаменитості не тільки сукнями та спідницями, а й найефектнішими бікіні. Але місце в наших серцях все ж таки з різноманітності купальників посів цей образ британської співачки. Цей лук від бренду GCDS поза конкуренцією.

Дуа Ліпа / Instagram Дуа Ліпи

6. Емілія Кларк

Зірка "Ігри престолів" з'явилася в одязі від Alexander McQueen цієї осені, і все в ньому добре, крім довжини. Емілія, яка й так невисокого зросту, мала у цьому яскраво-рожевому сарафані просто смішний вигляд.

Емілія Кларк / Getty Images

7. К'яра Ферраньї

Блогерка і модниця знається на стильних луках, але ось тільки вбрання від Schiaparelli, яке обрала знаменитість, було аж надто відвертим. Але дивний вигляд має не водолазка, а трикутний слід від купальника, що з-під неї видно.

8. Lizzo

Співачка любить епатувати і образів, щоб дивувати в неї достатньо, але все ж таки нам здається, що шалено дивним був вибір нею сукні-шуби від бренду Viktor & Rolf.

Lizzo / Getty Images

9. Емма Корін

Зірка "Корони" вирішила прийти на 73-тю церемонію вручення телевізійної премії "Еммі-2021" в образі від італійського Модного дому Miu Miu. Образ складався із світло-жовтої сукні-колони без бретельок, яку доповнювали високі рукавички та шапочка, що дуже нагадує плавальну.

Емма Корін / Associated Press

10. Doja Cat

У різнобарвній сукні від Thom Browne співачка з'явилася під час церемонії вручення премії MTV Video Music Awards.

Doja Cat / Getty Images

11. Крістен Стюарт

2021 року Крістен зіграла головну роль у фільмі про принцесу Діану, відповідно на червоних доріжках з'являлася часто і в основному в Chanel. Але її лук у прозорих мереживних лосинах, з-під яких було видно труси, а через майку просвічувалася, просто порвав Інтернет.

Крістен Стюарт / Getty Images

12. Кім Петрас

Не тільки Кім вміє носити балаклави і не тільки Vetements з представив у своїх колекціях. Як бачимо, німецька співачка прийшла на MTV Video Music Awards у луці від Richard Quinn, який складався не лише з багато розшитої сукні, але й латексного доповнення у вигляді балаклави та комбінезону.

Кім Петрас / Getty Images

13. Ноа Сайрус

Напевно, жоден інший образ цього року не мав стільки мемів, як про сукню від Schiaparelli, в якій Ноя прийшла Grammy Awards 2021. Епатажний образ співачка золотими доповнила туфлями на великій платформі.

Ноа Сайрус / Associated Press

14. Doja Cat

Так, ця зірка знову в списку, тому що декольте в її сукні від Roberto Cavalli було дивовижно глибоким, а тканина сукні дивно брижилася просто від будь-якого руху.

Doja Cat на Grammy 2021 / Associated Press

15. Тіна Кунакі

Модель щодо моди любить метатися з крайнощів у крайність. То її образи дуже відверті та й сексуальні, а то абсолютно закриті та пуританські. Це фіолетове вбрання від Valentino – якраз другий випадок.

Але навіть, незважаючи на те, що модель сукні є досить дивною, Тіна в ній має чудовий вигляд.

Тіна Кунакі / Getty Images

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