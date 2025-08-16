ТСН у соціальних мережах

Найвідоміше вбрання Мадонни: що відомо про зухвалу "весільну" сукню Boy Toy попкоролеви

Понад 40 років тому цю сукню називали непристойною.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Мадонна

Мадонна / © Getty Images

Комусь вона здається занадто епатажною, а іншим майже божевільною, але не можна ігнорувати той факт, що від моменту, як Мадонна з’явилася на сцені у 80-х роках, вона стала королевою попмузики, і чимала заслуга в цьому належить її вбранню. За всю кар’єру в співачки була величезна кількість образів, для збереження яких у неї є навіть цілий склад, але одним із найзнаковіших вбрань Мадонни, без сумніву, є біла сукня Boy Toy.

Мадонна в культовій сукні / © Associated Press

Це канонічне вбрання Мадонна одягла 1984 року на церемонію MTV VMAs під час свого виступу з піснею Like a Virgin. Сукня являла собою весільне вбрання — білосніжний ансамбль з білим бюст’є, тюлевою спідницею з сердечками, мереживними рукавичками без пальців і масивним поясом з написом Boy Toy на пряжці.

Акторкою цього культового та революційного вбрання є Маріполь — художниця, кінопродюсерка, модельєрка та стилістка. Вона описувала образ співачки як «наречену Сатани», а також: «Я вручну пошила цю весільну сукню, прикрасила її всіма цими чортовими хрестами», — розповідала Маріполь The Post.

Мадонна у своїй знаменитій сукні нареченої / © Getty Images

«Католицька церква, музична індустрія, пуританська Америка — всі називали це непристойним, — продовжувала вона, — але всім молодим дівчатам це подобалося».

Мадонна / © Getty Images

«Вона була молода, сексуальна і красива, і її пісні співали саме так — це мене надихало», — сказала Маріполь.

