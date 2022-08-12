Найвідоміша сукня у стилі БДСМ: історія чорного бандажного образу Донателли Верчаче

Легендарний Джанні Версаче помер надто рано, але встиг зробити для моди дуже багато і одним із найзапам'ятливіших образів, які він створив, було вбрання в яке він одягнув свою молодшу сестру Донателлу.

1993 року Донателла та Джанні Версаче відвідали вечірку, яка відбувалася в публічній бібліотеці в Нью-Йорку. Коли 38-річна сестра модельєра з'явилася на червоній доріжці, всі камери були прикуті лише до неї - жінка одягла неймовірно сексуальний образ, який створив її брат. Вбрання Донателли складався з чорного топу з високою горловиною, який мав прозору вставку під грудьми і безліч стрічок із застібками, а також асиметричної спідниці з драпуванням і чорним ременем, декорованим логотипами бренду у вигляді Медизи Горгони. Вся фурнітура в образі була виконана у золотому кольорі. Доповнила Донателла вбрання золотими прикрасами, макіяжем та високою зачіскою.

Донателла та Джанні Верчаче / Фото: Getty Images

Цей образ увійшов до історії моди, як один із найсексуальніших і найскандальніших свого часу, але саме цього і добивався легендарний Джанні. Вбранням модельєр хотів розкрити та підкреслити силу жінки, показати її сміливість та владу.

Вбрання у стилі БДСМ розділило суспільство на два табори - хтось захоплювався творінням дизайнера, хтось лаяв за зайву сексуальність та фетишистські елементи. Але саме це завжди і було в основі ідеології бренду - показати жіночу сексуальність, красу тіла, індивідуальність та харизму. В результаті чорний ансамбль Донателли започаткував історію бандажних суконь, а за Джанні остаточно закріпилося звання творця найсексуальніших вбрань.

Донателла та Джанні Верчаче / Фото: Getty Images

Але цей образ був не єдиним подібним, створеним Джанні. Вбрання вперше представили в колекції осінь-зима Модного дому Versace, яка отримала не менш провокаційну назву Miss S&M (у перекладі з англ. - міс садомазохізм). Тоді нову колекцію в стилі домінантрікс представляли на подіумі найвідоміші супермоделі 90-х: Клаудія Шиффер, Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд, Лінда Євангеліста та Гелена Крістенсен. У колекції було багато шкіри, золота, заклепок, бандажного вбрання.

А щодо чорної бандажної сукні, то вона живе й донині. Донателла, яка зараз керує Модним домом, неодноразово віддавала шану своєму братові, повторюючи його творіння у своїх колекціях. У подібному вбранні в різних варіаціях багато років неодноразово з'являлися найкрасивіші жінки сучасності.

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