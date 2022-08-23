Найвідоміша сукня у світі: історія синього вбрання Кейт Міддлтон, яке вона одягла на заручини з принцом

Сьогодні герцогиня Кембриджська головна улюблениця з усіх представників британської королівської родини, адже завдяки своїй щирості, гарному почуттю стилю та красі вона підкорила серця багатьох, як колись це робила мати її чоловіка принцеса Діана. Але варто зазначити, що до того, як стала герцогинею, Кейт не відрізнялася особливо вишуканим смаком, проте все змінилося, коли вона вперше з'явилася на публіці як наречена. 16 листопада 2010 року було офіційно оголошено про заручини принца Вільяма з Кейт Міддлтон. Пара вийшла до журналістів і фотографів для знімання цього важливого моменту в Сент-Джеймському палаці.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям у день своїх заручин 2010 року / Фото: Getty Images

Того дня на Кейт була мила темно-синя сукня від бренду Issa London. Вбрання до колін було виконано з шовку, мало V-подібне декольте, довгі рукави, тканина на декольте була трохи драпована, а під ним був пришитий пояс, що зав'язувався на затин.

Сукню для одного з найважливіших днів у своєму житті дівчина вибрала через колір, адже він повинен був підходити під заручальну каблучку з сапфіром леді Діани, яку їй вручив принц. Образ Кейт доповнила тонким ланцюжком на шиї із синім каменем, колготками тілесного відтінку, лаконічними сережками та чорними замшевими туфлями-човниками.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям у день своїх заручин 2010 року / Фото: Getty Images

Автор знаменитої сукні – лондонська дизайнерка бразильського походження Даніелла Ісса Гелаель. Ще до купівлі сукні Кейт була особисто знайома з Даніеллою і купувала у неї вбрання протягом декількох років. Бренд був одним із улюблених у дівчини та її молодшої сестри Піппи, а також дуже популярним серед модниць нульових та світових знаменитостей.

Якось майбутня герцогиня зайшла до студії дизайнерки в Лондоні, щоб запитати, чи має вона якісь нові сині сукні для особливого обіду. Але важливість заходу залишила у секреті.

"Вона прийшла до мене напередодні. Під час цього візиту Кейт просто натякала на важливий обід, на який вона збиралася завтра. Я прокинулася наступного дня, пішла на йогу, і коли я увімкнула телефон, мені надійшло повідомлення від друга-журналіста, в якому говорилося, що про заручини оголошено. Вдень пара збиралася виступити з промовою", - розповіла дизайнерка в інтерв'ю The Telegraph, а також згадала свої думки в той момент: "Вона дійсно має намір одягнути сукню від мого бренду?".

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям у день своїх заручин 2010 року / Фото: Associated Press

Попри подив дизайнерки, саме в цій сукні Кейт і з'явилася перед камерами в день заручин, тобто наступного дня після його покупки. Синя сукня не мала назви, і вона продавалася під номером моделі DJ157. Сама ж дизайнерка зазначала, що вбрання у колекції було представлено ще від 2005 року. Вартість його у Великій Британії була 385 фунтів, а в Нью-Йорку його продавали за 615 доларів. Після того, як Кейт з'явилася у сукні на публіці, вона була розкуплена за лічені хвилини.

"Я дізналася, коли дізналися усі. Це було приголомшливо. Ця сукня була в моїй колекції від 2005 року, але того дня вона була на обкладинках усіх газет і журналів. Вона була в новинах протягом шести місяців по всьому світу. Мої продажі різко виросли, вони подвоїлися за п'ять чи шість місяців", - розповіла Даніелла.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям у день своїх заручин 2010 року / Фото: Associated Press

Сукня здійснила модний переворот і сприяла виникненню "ефекту Кейт", тобто впливу Міддлтон на індустрію моди і породила тенденцію до "маленьких синіх сукнях" - багато жінок знайшли її альтернативою маленьким чорним сукням. Сукню так швидко розкуповували, що деяким охочим її отримати доводилося записуватися до списку очікування. Також сукню стали активно підробляти, а інші бренди намагалися придумати модель максимально схожу на заручний образ нареченої принца. Доходило навіть до того, що компанія McCalls Highlandwear створила тартан під назвою "Королівська гордість", натхненний сукнею Кейт.

Успіх сукні Даніелла пояснювала її універсальністю.

"Кожна жінка на планеті могла зрозуміти, куди одягти цю сукню, бо, з одного боку, вона підходила для 25-річної дівчини, але й у моєї бабусі, якій на той час було 82 роки, вона теж була".

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям у день своїх заручин 2010 року / Фото: Associated Press

Але для невеликого британського бренду такий успіх став фатальним. Спершу популярність сукні допомогла збільшити продаж лейблу Issa London на 45%, але бренд не впорався з потоком замовлень і 2011 року Даніелла продала контрольний пакет акцій своєї компанії Камілле Аль Файєд і пішла з компанії 2013 року, перш ніж сам бренд закрився 2015 року. Навесні 2017 року британський люксовий універмаг House of Fraser придбав Issa London. Вони перезапустили бренд і в першій колекції була представлена копія культової сукні Кейт Міддлтон, але вже з назвою The Kate Tie Wrap Dress і в різних кольорах. Нині ця модель не продається.

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