Найвідоміший ключик у світі: історія незвичайної прикраси Tiffany&Co.

Ця прикраса — бестселер бренду, і він навіть має свою маленьку легенду появи.

Ювелірна компанія Tiffany&Co. — один із найвідоміших та романтизованих брендів у світі. Заснований бренд був у Нью-Йорку 1837 року ювеліром Чарльзом Льюїсом Тіффані і прославився на початку 20 століття під художнім керівництвом його сина Луї Комфорта Тіффані. Однак, багато хто з нас знають про Tiffany & Co. через романтичну мелодраму 1961 року "Сніданок у Тіффані", де зіграла неповторна Одрі Гепберн.

Хоча бренд виробляє багато ювелірних виробів, які досить відомі, однією з найвідоміших прикрас все ж є підвіска-ключик — Tiffany Keys. З'явилася прикраса відносно нещодавно - 2009 року. Як точно бренд вирішив запустити таку незвичайну колекцію прикрас невідомо, проте існує легенда, що натхненням для дизайну прикрас став набір виготовлених старовинних ключів з архіву Tiffany & Co. Найстаріші зі знайдених ключів датувалися начебто 1880 роками.

Tiffany Keys / Getty Images

Ключі Tiffany виготовлені з різних шляхетних металів, серед яких: срібло 955 проби, жовте золото у 18 карат, рожеве золото та платина. Також в дизайні використовуються і дорогоцінні камені. Але головний акцент прикраси — верхня частина ключа і вона буває найрізноманітнішої форми в якій вгадуються: геральдична лілія, корони, конюшина, серце та квіти.

Tiffany Keys / Getty Images

Серед знаменитостей, які з'являлися в Tiffany Keys була зірка Гаррі Поттера: Емми Вотсон і співачка Ріанна.

Емма Уотсон / Getty Images

Ріанна / Getty Images

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