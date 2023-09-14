Найяскравіша сукня із "Сніданку у Тіффані": що відомо про гламурне вбрання Одрі Гепберн і скільки воно коштує

Сукня веселого цукеркового відтінку з'являється в одній з найтрагічніших сцен цього фільму, проте про це вбрання практично не говорять.

Фільм "Сніданок у Тіффані", який вийшов на екрани ще 1961 року, є класикою кіно і однією з найвідоміших картин, в яких знялася акторка Одрі Гепберн. У цій романтичній комедії вона втілила роль дівчини-бунтарки на ім'я Голлі Голайтлі. Цікава картина тим, що деякі образи для неї створив французький модельєр Юбер де Живанші — близький друг акторки.

Звичайно ж, коли хтось згадує про цей фільм, на думці одразу виникає образ акторки у довгій чорній сукні, прикрасою на голові та величезним намистом. Так, цей образ є одним із найзнаковіших в історії кіно 20-го століття, але окрім нього Живанші вигадав ще одне вбрання для Гепберн — маленьку рожеву сукню.

Вбрання було яскравим та створеним за всіма критеріями моди 60-х років: широкі бретельки, відкрита спина, підкреслена широким атласним бантом талія. Зшита сукня була зі щільної шовкової тканини, верх приталений, а спідниця виконана у формі тюльпана.

Одрі Гепберн, фільм "Сніданок у Тіффані" / Фото: Getty Images

Особливістю сукні було те, що вона повністю розшита золотистим декором у вигляді маленьких китиць. Вони надавали вбранню оригінальності і красиво грали на світлі. Спочатку у них був теж рожевий відтінок, але згодом він потьмянів.

У фільмі акторка доповнила образ рожевою прикрасою у волоссі, що нагадує тіару, об'ємною рожевою накидкою-пальтом та сатиновими туфлями у колір, у руці у неї був гламурний клатч зі стразами.

Одрі Гепберн, фільм "Сніданок у Тіффані" / Фото: Getty Images

Вважається, що Живанші вперше створив таку ж сукню, але чорного кольору для своєї колекції осінь-зима 1960 року. Першою, хто продемонстрував вбрання на публикі була Лі Радзивілл – молодша сестра Жаклін Кеннеді, модниця та світська левиця – коли 20 березня 1961 року виходила з готелю Carlyle у Нью-Йорку. Побачивши цю сукню на Лі, Одрі попросила Живанші зробити таке ж вбрання для неї, але в рожевому кольорі і змінити виріз.

Жаклін Кеннеді (ліворуч) їде в автомобілі зі своєю сестрою, Лі Радзивілл, 20 березня 1961 року / Фото: Getty Images

У цій сукні героїня Гепберн з'являється у сцені після вечірки, коли піднімається з багатим бойфрендом у свою квартиру. Потім вона дізнається, що її брат загинув.

Одрі Гепберн, фільм "Сніданок у Тіффані" / фото: скриншот із відео

Рожева сукня з цієї трагічної сцени у фільмі ще й досі існує. Вбрання зберігалося в приватній колекції і відомо, що воно двічі виставлялося на продаж. Перший аукціон Christie's, коли продавали це вбрання, відбувся 2007 року і тоді воно пішло з молотка за 192 тисячі доларів.

Сукня Одрі Гепберн на аукціоні /фото: christies.com

В яких умовах зберігалася сукня невідомо, але можна помітити, що вона втратила свій яскравий відтінок та деякі частини декору. Можливо, хтось із костюмерів чи власників вбрання відривав собі ці прикраси на згадку.

Вдруге сукню виставили на аукціон 2023 року. Цього разу вбрання Givenchy продавав аукціонний діс Julien's, торги отримали назву "Легенди: Голлівуд та королівська родина".

Сукня Одрі Гепберн, фільм "Сніданок у Тіффані" / Фото: Getty Images

"Кадр, знятий камерою зверху, показує Голлі на ліжку в темній кімнаті, світло, що проникає через одвірок, і пір'я, що летить з розірваної подушки, — це захопливий образ. Рожевий колір сукні здається тим слабким проблиском надії на те, що персонаж вийде з цієї печалі всередині себе і набуде справжнього щастя" — пояснює значення вбрання Julien's.

Одрі Гепберн, фільм "Сніданок у Тіффані" / фото: скриншот із відео

Спочатку сукню оцінили в 100-200 тисяч доларів, в результаті торгів її продали за 444 тисячі 500 доларів.

Сукня Одрі Гепберн / фото: Julien's Auctions

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