Найзнаковіші образи принцеси Діани: від светра з вівцями до "сукні помсти"

Неможливо заперечувати, що принцеса Діана була — і досі вважається — іконою та культурним феноменом. Її дуже любили з багатьох причин, і за нею постійно стежили, доки вона трагічно не померла 1997 року. Вона також була головним джерелом натхнення для жінок від 80-х років і до наших днів, йдеться на сайті Woman's World.

Хоча королевою вона так і не стала, але для жінок у всьому світі вона була королевою вуличного стилю та справжньою іконою моди. Її стиль, як і раніше, надихає покоління Z, міленіалів та покоління X.

Згадуємо 11 найкращих стильних образів принцеси Діани і розповідаємо, як їх повторити.

Светр принцеси Діани з чорною вівцею

Цей светр, який носила принцеса 1983 року, був не просто стильним — він символізував щось більше. Білі вівці прикрашають більшу частину светра, за винятком однієї чорної. "Чорна вівця" символізує людину, яка не завжди вписується у свою сім'ю чи соціальну групу. Принцеса Діана не боялася висловлювати свою думку і робити речі, що виходять за межі норми, що могло зробити її "чорною вівцею" королівської родини.

Принцеса Діана та принц Чарльз на грі в поло у Віндзорі, червень 1983 року / Фото: Getty Images

Як повторити: ви можете відтворити цей образ завдяки Rowing Blazers Warm & Wonderful "Diana Edition" Cotton Sheep Sweater, який є брендом оригінального светра. Або знайти доступнішу альтернативу, оскільки копії можна купити в багатьох інших магазинах. Поєднуйте його з вільними білими штанами, а також червоними або чорними балетками.

"Сукня помсти" принцеси Діани

Це один із найвідоміших образів жінки. Її "сукня помсти" була всюди в заголовках новин і, здавалося, була відповіддю на визнання принца Чарльза його зради на телебаченні.

Принцеса Діана, 1994 рік / Фото: Getty Images

Як повторити: вам знадобиться чорна коктейльна або вечірня сукня з відкритими плечима. Завершіть образ перлинним намистом та прозорими чорними колготками.

Велосипедки та вільний светр

Велосипедки зараз, можливо, й у моді, але це не новина. Принцеса Діана носила їх ще у 80-х, у поєднанні зі зручними светрами. Їй подобалося доповнювати образ шкарпетками та кросівками.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Як повторити: ви можете одягнути для цього образу будь-які шорти-велосипедки в поєднанні зі светром або худі оверсайз.

Костюм зі спідницею

Принцеса Діана, як відомо, часто носила комплекти, які складалися з блейзера і мініспідниці — зазвичай їх вона вибирала для ділових зустрічей. Цей рожевий комплект — такий розкішний, а масивні золоті сережки ушляхетнюють образ.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Як повторити: добре в такому костюмі зі спідницею те, що його можна носити як разом, так і окремо. Також ви можете окремо спробувати знайти спідницю та жакет. Вибирайте веселий колір – він додасть яскравості у ваш робочий гардероб.

Блузки з ефектними рукавами

Виразний рукав може миттєво перетворити блузку з похмурої на розкішну. 80-ті були часом, коли пишні плечі та рукави-ліхтарики були на піку популярності. Такі речі принцеса Діана носила з багатьма вбраннями.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Як повторити: поєднуйте топ з оборками і в горошок з будь-чим: від чорних джинсів до штанів або навіть спідниць міді.

Блейзери принцеси Діани

Вона не могла втриматися від підплічників, які були у моді у 80-х. Великі блейзери з підплічниками були в тренді того десятиліття. У цьому розкішному образі вона поєднала великий блейзер поверх простої білої водолазки з білими джинсами. Вона розбавила білий колір коричневим поясом і доповнила образ коричнево-білою сумкою-тоут та лоферами.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Як повторити: візьміть свою улюблену білу або кремову кофту з довгим рукавом (можна й водолазку) та заправте її у білі джинси чи штани. Одягніть зверху блейзер і додайте коричневих аксесуарів та золотих прикрас.

Університетська куртка Letterman

Куртки Letterman були ще одним важливим трендом 80-х і мають схожий крій із сучасними куртками-бомберами, які ми бачимо в магазинах. Тут принцеса Діана одягла куртку "Філадельфія Іглз" поверх чорної спідниці та колготок, зробивши типово ошатний образ більш повсякденним.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Як повторити: оскільки мерч американської команди в Україні знайти не так просто, ви можете взяти будь-який схожий бомбер зеленого кольору. Одягніть його з чорною спідницею і топом або чорною сукнею.

Блейзер та джинси

Образ з цього фото, на якому Діана позує у світшоті з принтом, блейзері, джинсах та ковбойських чоботях, ймовірно, теж один із найвідоміших її виходів. Цим луком часто надихаються.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Як повторити: для цього повсякденного образу не шукайте нічого, крім зручного світшота з круглим вирізом, улюблених джинсів та блейзера. І щоб завершити лук, одягніть бейсболку та пару високих коричневих чобіт.

Шифонова сукня

На Каннському кінофестивалі 1987 року принцеса Діана з'явилася в цій чудовій ніжно-блакитній шифоновій сукні. Накидка на шиї — це тенденція, яка повертається, і вона додає найелегантніший штрих до образу.

Принцеса Діана на Каннському кінофестивалі, 1987 рік / Фото: Associated Press

Як повторити: якщо подібний образ ви захочете повторити для важливого заходу, то вибирайте вбрання з легкої струмливої тканини. Найкраще підійде шифон або шовк.

Стиль поло

Це чудове літнє вбрання. Діана мала у цьому комплекті вишуканий та стильний вигляд.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Як повторити: для такого вбрання вам знадобляться блакитні смугасті штани, топ або блуза. Носити таке вбрання можна і в офіс, і на прогулянку. Вибирайте легкі та натуральні тканини, адже влітку у таких буде комфортніше.

Коктейльні сукні прямого крою

Проста коктейльна сукня була основним предметом гардеробу принцеси Діани і часто мала прямий крій. Цю квіткову сукню принцеса носила у червні 1997 року, що робило її ідеальним літнім вбранням.

Принцеса Діана та Елізабет Емануель / Фото: Getty Images

Як повторити: зараз можна знайти багато варіантів подібних суконь у квітковий принт в різних цінах і брендах. На більш урочисті заходи краще вибирати сукні з бісером або вишивкою, а для повсякденного носіння рекомендуємо звертати увагу на лаконічніші варіанти.

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