Найзнаменитіший браслет Cartier: хто із зірок носить The Love Bracelet

Однією з найзнаменитіших прикрас ювелірного бренду Cartier є браслет під назвою The Love Bracelet. Вперше ця прикраса була розроблена 1969 року ювелірним дизайнером Альдо Чіпулло.
Браслет Cartier дуже лаконічний, витончений і має незвичайну застібку, завдяки якій прикрасу буквально не можна зняти без спеціальної викрутки, яка додається до нього. Під час створення дизайну The Love Bracelet, Альдо явно надихався будівельними болтами, гайками та викрутками, адже вважав подібні металовироби вишуканими та красивими.
Викрутка до браслета також доступна у вигляді підвіски, що дозволяє "замикати" браслет на одній людині, у той час як "ключ" зберігається на шиї іншої, як символ їхнього кохання.
На зорі своєї появи браслети лише покривалися благородними металами, але незабаром почали виготовлятися із 18-каратного золота чи платини. Колір золота може бути різним: білим, рожевим чи жовтим. Також деякі моделі цієї прикраси доповнюються коштовним камінням, серед яких часто є діаманти, смарагди або рубіни. Також зустрічаються моделі що повністю інкрустовані діамантами.
Пропонуємо згадати, хто зі знаменитостей у різний час з'являвся у цій знаменитій прикрасі на світських заходах.
Камерон Діас
Розі Гантінгтон-Вайтлі
Меган, герцогиня Сассекська
Дженіфер Еністон
Іггі Азалія
Сара Джессіка Паркер
Кайлі Дженнер
Джуліанна Мур
Єва Мендес
Кеті Голмс
Читайте також:
- Металеві прикраси для обличчя: тренд, який не виходить із моди
- Вишукано та незвичайно: улюблені прикраси Марлен Дітріх
- Особлива підвіска: незвичайна прикраса Керрі Бредшоу із нового "Сексу і міста"
- Несподіваний збіг: бойфренд Кайлі Дженнер подарував їй обручку, як у Емілі Ратаковскі
- Одягла годинник за 21 тисячу доларів: що відомо про новий аксесуар Анджеліни Джолі
- Поза часом: хто із зірок носить культову прикрасу "цвях" від Cartier