Найзнаменитіший браслет Cartier: хто із зірок носить The Love Bracelet

Однією з найзнаменитіших прикрас ювелірного бренду Cartier є браслет під назвою The Love Bracelet. Вперше ця прикраса була розроблена 1969 року ювелірним дизайнером Альдо Чіпулло.

Браслет Cartier дуже лаконічний, витончений і має незвичайну застібку, завдяки якій прикрасу буквально не можна зняти без спеціальної викрутки, яка додається до нього. Під час створення дизайну The Love Bracelet, Альдо явно надихався будівельними болтами, гайками та викрутками, адже вважав подібні металовироби вишуканими та красивими.

Викрутка до браслета також доступна у вигляді підвіски, що дозволяє "замикати" браслет на одній людині, у той час як "ключ" зберігається на шиї іншої, як символ їхнього кохання.

Браслет Cartier The Love Bracelet / Getty Images

На зорі своєї появи браслети лише покривалися благородними металами, але незабаром почали виготовлятися із 18-каратного золота чи платини. Колір золота може бути різним: білим, рожевим чи жовтим. Також деякі моделі цієї прикраси доповнюються коштовним камінням, серед яких часто є діаманти, смарагди або рубіни. Також зустрічаються моделі що повністю інкрустовані діамантами.

Пропонуємо згадати, хто зі знаменитостей у різний час з'являвся у цій знаменитій прикрасі на світських заходах.

Камерон Діас

The Love Bracelet / Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі

The Love Bracelet / Getty Images

Меган, герцогиня Сассекська

The Love Bracelet / Getty Images

Дженіфер Еністон

The Love Bracelet / Getty Images

Іггі Азалія

The Love Bracelet / Getty Images

Сара Джессіка Паркер

The Love Bracelet / Getty Images

Кайлі Дженнер

The Love Bracelet / Getty Images

Джуліанна Мур

The Love Bracelet / Getty Images

Єва Мендес

The Love Bracelet / Getty Images

Кеті Голмс

The Love Bracelet / Getty Images

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