Не лише Дженніфер Лопес: хто ще із зірок одягав рожеві сукні з квітами

В Америці відбулася 81-ша церемонія вручення кінопремії "Золотий глобус". Захід зібрав на червоній доріжці безліч знаменитих акторів, співаків, режисерів та багатьох інших представників індустрії, які причетні до створення кіномагії.

Однак однією з тих, до кого традиційно була прикута найбільша увага на заході, стала Дженніфер Лопес і це при тому, що вона навіть не була номінована.

Зірка прийшла на церемонію, супроводжуючи чоловіка Бена Аффлека. Акторка одягла ніжно-рожеву сукню без бретельок від бренду Nicole+Felicia, яку доповнювала оригінальна накидка з трояндами на рукавах та довгим шлейфом.

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

Однак Лопес була не єдиною зіркою, яка носила подібне вбрання. Також ніжно-рожеву сукню з квітковою накидкою одягала і зірка Instagram – німецька фешнблогерка Леоні Ганне. Дівчина в романтичному вбранні з'явилася на Каннськму кінофестивалі. Бренд сукні той самий, що й у вбрання Лопес.

Леоні Ганне / Фото: Associated Press

Подібне вбрання носила і американська модниця Олівія Палермо. Її сукня була від бренду Tamara Ralph із кутюрної колекції осінь-зима 2023. У вбрання були пишні рукави-буфи з воланами, що нагадували пелюстки квітів.

Олівія Палермо / Фото: Getty Images

З пелюстками квітів на сукні сяяла перед камерами і Кейт Гадсон. Її вбрання теж було від Tamara Ralph, але мало насиченіший колір.

Кейт Гадсон / Фото: Associated Press

Не менш ніжне вбрання одягла і акторка Аманда Сейфрід. Її сукня від Oscar de la Renta з квітковою накидкою була чарівною і мала невеликий шлейф.

Аманда Сейфрід / Фото: Getty Images

Троянди на сукні також носила і Зендея. Накидки у її вбрання від Valentino не було, але поділ прикрашало безліч зроблених вручну величезних квітів.

Зендея / Фото: Associated Press

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