Не лише Меланія Трамп: ще п'ять перших леді США, які носили капелюшки на інавгурації

Вбрання з цієї події завжди привертаю увагу, проте після шуму, який наробив капелюх 54-річної місіс Трамп, варто згадати й інші подібні образи.

У день другої інавгурації Дональда Трампа, його дружина Меланія Трамп мало не затьмарила чоловіка через вбрання. Річ у тому, що всі активно обговорювали обраний нею головний убір з крисами, який практично заплющував очі.

Меланія Трамп / Фото: Getty Images

Капелюшок Меланії був створений брендом Eric Javits, проте вона не єдина перша леді Америки, яка прийшла на офіційну частину інавгурації у головному уборі. Пропонуємо згадати ще п'ятьох дружин президентів, які обрали подібний аксесуар.

Жаклін Кеннеді

Найвідоміша перша леді США була одягнена у сукню ніжно-рожевого кольору та пальто А-силуету від Олега Кассіні, доповнені капелюшком-таблеткою від Halston.

Джекі Кеннеді / Фото: Getty Images

Леді Берд Джонсон

Клаудія "Леді Берд" Джонсон була першою леді США від 1963 до 1969 року. На церемонії свого чоловіка вона одягла червону вовняну сукню та відповідний капелюх. Вбрання доповнювали чорні аксесуари.

Фото: Getty Images

Ненсі Рейган

Вона була першою леді двічі і в 1981 року з'явилася в червоному пальті та незвичайному капелюсі. Її вбрання було від бренду Adolfo і після церемонії називалося як "червоний Рейган".

Фото: Getty Images

Під час інавгурації 1985 року перша леді одягла вже вбрання блакитного кольору. Його теж створив бренд Adolfo і носила вона його у поєднанні з капелюхом та золотими прикрасами.

Фото: Getty Images

Пет Ніксон

Вона стала першою леді 1969 року та обрала для церемонії вбрання з хутром. На першій леді був модний на той час хутряний капелюх. Також вона носила рожеве пальто, розроблене американським брендом Jay Sarnoff Custom Couture.

Фото: Getty Images

Гілларі Клінтон

Вона теж була першою леді двічі, але капелюшок одягла лише один раз – 1993 року. Крислатий головний убір вона носила в поєднанні з синім пальтом та картатим костюмом під ним.

Фото: Getty Images

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