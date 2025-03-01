Не лише Зеленський: як Вінстон Черчилль з'явився у Білому домі на третій рік війни не в костюмі

У Вашингтоні президента України Володимира Зеленського розкритикували за те, що до Овального кабінету, на зустріч із Дональдом Трампом, він прийшов не у діловому костюмі.

Однак те, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Зеленський носить винятково стиль мілітарі, доповнюючи його патріотичними футболками з гербором — незаперечний факт, який раніше не бентежив жодного світового політика. Так президент України демонструє єднання з українським народом та українськими воїнами.

Фото: Associated Press

Тим не менш, Зеленський не єдиний лідер країни, який під час війни носить не дорогий костюм із сорочкою, а практичний одяг, який відповідає тому, що відбувається в його країні. Під час Другої світової війни зручний комбінезон також носив найвідоміший політик у світі – Вінстон Черчилль – прем'єр-міністр Великої Британії.

Він неодноразово з'являвся на публіці в так званому "костюмі сирени" (siren suit). Саме в такому вбранні 17 січня 1942 року Черчилль відвідав Білий дім. Це фото Черчилля зроблено на третій рік Другої світової війни, як і знімок Зеленського – на третій рік війни Росії проти України.

Вінстон Черчилль / Фото: Getty Images

Тут сер Вінстон Черчилль у "костюмі сирени", відпочиває в садовому кріслі і курить сигару, під час візиту до США, 3 січня 1942 року.

Вінстон Черчилль / Фото: Getty Images

На цьому фото він виступає на радіо, сидячи за своїм столом на Даунінг-стріт, 10, одягнений в "костюм сирени", червень 1942 року.

Вінстон Черчилль / Фото: Getty Images

Такий комбінезон був важливою річчю під час війни. Його розробили спеціально для бомбосховищ. Це зручний одяг, який можна легко одягати і зняти, він захищав і зігрівав. Одягти його можна було просто поверх нічного одягу, коли сирени оголошували про повітряний наліт, який насувався. Розроблений він був подібним до комбінезонів, які носили багато робітників, зокрема механіки, мулярів і танкістів, щоб захистити свій звичайний одяг. "Костюм сирени" був винайдений Черчіллем ще 1930-х роках. Носили його як діти, так і дорослі, коли ховалися у сховищах.

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