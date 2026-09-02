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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
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69
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2 хв

Не лише муза Клімта: як Емілі Флеге стала революціонеркою у світі моди

Її ім’я сьогодні рідко згадують без прив’язки до знаменитого австрійського художника, однак її власна історія теж варта уваги.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Емілі Флеге

Емілі Флеге / © Getty Images

В Австрії була жінка, яка свого часу активно пропагувала свободу рухів та комфорт жінки і її звали Емілі Флеге. Вона зробила переворот у світі моди, але часто залишалася в тіні свого багаторічного партнера — знаменитого художника Густава Клімта.

/ © Getty Images

© Getty Images

Клімт хоч і був відомий численними романами, але між ним та Емілі Флеге існував багаторічний зв’язок. Вона була на 12 років молодшою за нього, а їхні стосунки тривали все життя — Емілі була не лише його музою, а й меценаткою та, що найважливіше, бізнес-партнеркою. Однак передусім вона була новаторкою у світі моди завдяки своєму Reformkleid — «реформаторській сукні».

/ © Getty Images

© Getty Images

Все почалося завдяки партнерству з її сестрою Геленою. Після 1904 року Фльоге стала успішною бізнес-леді та власницею салону високої моди Schwestern Flöge (Сестри Фльоге) на головній віденській вулиці Маріяхільферштрассе. У цьому салоні вона представляла дизайнерський одяг і створювала його на замовлення, зокрема ті самі сукні вільного фасону.

Емілі відповідала за творчий напрям і дизайн одягу, її сестра Гелена займалася клієнтами, а донька Гелени вела бухгалтерію. Напередодні Першої світової війни у компанії працювали до 80 швачок, троє закрійників і моделі.

/ © Getty Images

© Getty Images

Сукні бренду були впізнавані завдяки силуетом, що нагадував кафтани. Для носіння такого одягу не потрібна була коригувальна білизна чи корсет. На початку 20 століття жіночий одяг був надзвичайно складним і складався з багатьох елементів, які часто було важко самостійно одягнути і заможним жінкам нерідко були потрібні служниці, які допомагали їм з цим. До того ж тогочасний одяг суттєво обмежував рухи, а корсети буквально стискали тіло.

Реформаторська сукня Емілі Флеге була принципово іншою, оскільки її було легко вдягати й носити, а вільний крій забезпечував жінкам значно більше свободи рухів.

/ © Getty Images

© Getty Images

Емілі часто їздила до Парижа не лише для закупівлі тканин, а й для того, щоб стежити за найсвіжішими модними тенденціями, але згодом, коли французький модельєр Поль Пуаре популяризував силует у стилі ампір, Емілі зрештою відмовилася від реформаторської сукні на користь нового силуету.

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