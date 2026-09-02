Не лише муза Клімта: як Емілі Флеге стала революціонеркою у світі моди

Емілі Флеге / © Getty Images

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В Австрії була жінка, яка свого часу активно пропагувала свободу рухів та комфорт жінки і її звали Емілі Флеге. Вона зробила переворот у світі моди, але часто залишалася в тіні свого багаторічного партнера — знаменитого художника Густава Клімта.

© Getty Images

Клімт хоч і був відомий численними романами, але між ним та Емілі Флеге існував багаторічний зв’язок. Вона була на 12 років молодшою за нього, а їхні стосунки тривали все життя — Емілі була не лише його музою, а й меценаткою та, що найважливіше, бізнес-партнеркою. Однак передусім вона була новаторкою у світі моди завдяки своєму Reformkleid — «реформаторській сукні».

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© Getty Images

Все почалося завдяки партнерству з її сестрою Геленою. Після 1904 року Фльоге стала успішною бізнес-леді та власницею салону високої моди Schwestern Flöge (Сестри Фльоге) на головній віденській вулиці Маріяхільферштрассе. У цьому салоні вона представляла дизайнерський одяг і створювала його на замовлення, зокрема ті самі сукні вільного фасону.

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Емілі відповідала за творчий напрям і дизайн одягу, її сестра Гелена займалася клієнтами, а донька Гелени вела бухгалтерію. Напередодні Першої світової війни у компанії працювали до 80 швачок, троє закрійників і моделі.

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Сукні бренду були впізнавані завдяки силуетом, що нагадував кафтани. Для носіння такого одягу не потрібна була коригувальна білизна чи корсет. На початку 20 століття жіночий одяг був надзвичайно складним і складався з багатьох елементів, які часто було важко самостійно одягнути і заможним жінкам нерідко були потрібні служниці, які допомагали їм з цим. До того ж тогочасний одяг суттєво обмежував рухи, а корсети буквально стискали тіло.

Реформаторська сукня Емілі Флеге була принципово іншою, оскільки її було легко вдягати й носити, а вільний крій забезпечував жінкам значно більше свободи рухів.

© Getty Images

Емілі часто їздила до Парижа не лише для закупівлі тканин, а й для того, щоб стежити за найсвіжішими модними тенденціями, але згодом, коли французький модельєр Поль Пуаре популяризував силует у стилі ампір, Емілі зрештою відмовилася від реформаторської сукні на користь нового силуету.

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