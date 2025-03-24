Не тільки Кейт і Діана: три принцеси, які теж прийшли на заручини у синій сукні

2011 року весь світ просто збожеволів, коли майбутня дружина принца Уельського — Кетрін Міддлтон — вийшла до публіки в темно-синій сукні від бренду Issa London. Вбрання до колін було виконане з шовку, мало V-подібне декольте та довгі рукави. Тканина на декольте була трохи драпована, а також сукню прикрашав пришитий пояс, що зав'язувався на запах.

Сукня здійснила модний переворот і сприяла виникненню "ефекту Кейт", тобто впливу Міддлтон на індустрію моди і породила тенденцію до "маленьких синіх сукнях" — багато жінок знайшли її альтернативою маленьким чорним сукням.

Заручини Кейт та Вільяма / Фото: Getty Images

Раніше синій у день оголошення про заручини також носила свекруху Кейт — принцеса Діана. 1981 року вона вийшла до фотографів у костюмі синього кольору.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Getty Images

Однак Кейт та Діана не єдині принцеси, які одягли синю сукню. Пропонуємо подивитися на вбрання ще трьох наречених.

Кронпринцеса Швеції Вікторія

24 лютого 2009 року було оголошено, що кронпринцеса Швеції Вікторія заручена з Даніелем Вестлінгом. Вони оголосили про свої заручини під час пресконференції у Королівському палаці. Вікторія вийшла до фотографів у лаконічній шовковій синій сукні з рукавами три чверті та широким поясом на талії.

Кронпринцеса Швеції Вікторія та Даніель Вестлінг / Фото: Getty Images

Принцеса Раджва аль-Хусейн

Про заручини принца Йорданії було оголошено у серпні 2022 року. Для фото наречена Раджва позувала у синій вільній сукні з V-подібним вирізом та об'ємними рукавами. Вбрання було з плісованої тканини і його теж прикрашав пояс із пряжкою.

Кронпринц Хусейн та його наречена Раджва / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Принцеса Сальва Ага-хан

Наречена Рахіма Ага-хана одягла в день оголошення про заручини лаконічну сукню прямого фасону та рукавами три чверті. На талії її прикрашав тонкий пояс.

Кендра Ірен Спірс та Рахім Ага-хан / Фото: Getty Images

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