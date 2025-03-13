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Небезпечна мода: чому носіння величезних перук могло бути смертельним

Небезпечна мода: чому носіння величезних перук могло бути смертельним

Паризька модель зображує Марію Антуанетту у її вишуканій перуці, фото 1960 року. / Фото: Associated Press

Хоча зараз це здається дивним, але давним-давно носіння перук жінками та чоловіками вважалося модним та престижним. Тому багато хто заморочувався з цього приводу і вигадував просто неймовірні конструкції на своїй голові.

Прикрашені бантами, пір'ям, квітами, навіть кораблями, перуки стали центральним елементом жіночого вбрання. Але був один нюанс — вони іноді могли спалахнути.

Коли ще не було електрики, скрізь горіли свічки. Відкрите полум'я могло виявитися справді дуже небезпечним і призвести до згубних наслідків – люди гинули або зазнавали серйозних опіків. Тому з'явилося багато сатиричних зображень, які висміювали таку небезпечну моду.

Томас Роулендсон,
Томас Роулендсон, "Сумна катастрофа, або Загорілася перука міс Фаббі Фатармін", розфарбований вручну офорт / Фото: Getty Images

У своєму відео історикиня Емі Боїнгтон розповіла, що у давніх газетах є багато повідомлень, які пояснюють, як люди могли опинитися у такій ситуації.

"У газеті, датованій 1778 роком, є звіт про жахливий інцидент з міс Вейн в Йоркширі, яка сиділа поряд з вогнем і впустила ключі в камінну решітку, а коли вона нахилилася, щоб підняти їх, її головний убір спалахнув і вона дістала такі жахливі опіки, перш ніж вогонь вдалося загасити, що померла за кілька годин".

"А в іншій газеті, датованій 7 січня 1793 року, йдеться, що леді Елізабет Пратт вже перебуває поза небезпекою після нещасного випадку. Її світлість дістала опік голови від головного убору, що загорівся, коли вона читала".

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