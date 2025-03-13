Небезпечна мода: чому носіння величезних перук могло бути смертельним

Хоча зараз це здається дивним, але давним-давно носіння перук жінками та чоловіками вважалося модним та престижним. Тому багато хто заморочувався з цього приводу і вигадував просто неймовірні конструкції на своїй голові.

Прикрашені бантами, пір'ям, квітами, навіть кораблями, перуки стали центральним елементом жіночого вбрання. Але був один нюанс — вони іноді могли спалахнути.

Коли ще не було електрики, скрізь горіли свічки. Відкрите полум'я могло виявитися справді дуже небезпечним і призвести до згубних наслідків – люди гинули або зазнавали серйозних опіків. Тому з'явилося багато сатиричних зображень, які висміювали таку небезпечну моду.

Томас Роулендсон, "Сумна катастрофа, або Загорілася перука міс Фаббі Фатармін", розфарбований вручну офорт / Фото: Getty Images

У своєму відео історикиня Емі Боїнгтон розповіла, що у давніх газетах є багато повідомлень, які пояснюють, як люди могли опинитися у такій ситуації.

"У газеті, датованій 1778 роком, є звіт про жахливий інцидент з міс Вейн в Йоркширі, яка сиділа поряд з вогнем і впустила ключі в камінну решітку, а коли вона нахилилася, щоб підняти їх, її головний убір спалахнув і вона дістала такі жахливі опіки, перш ніж вогонь вдалося загасити, що померла за кілька годин".

"А в іншій газеті, датованій 7 січня 1793 року, йдеться, що леді Елізабет Пратт вже перебуває поза небезпекою після нещасного випадку. Її світлість дістала опік голови від головного убору, що загорівся, коли вона читала".

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