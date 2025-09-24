Нею займався сам Джорджіо Армані: в Італії відкрили виставку робіт легендарного модельєра

Виставка «Giorgio Armani — 50 Years» / © Associated Press

У міланському музеї відкрилася ретроспектива, присвячена півстоліттю творчості Джорджіо Армані, який помер 4 вересня у віці 91 року. На заході представлять понад 100 творінь, включно з рідкісними сукнями та костюмами, що втілюють стриману елегантність легендарного італійського дизайнера.

Армані був відомий у світі моди як «Король Джорджіо», і як людина, яка впродовж десятиліть змінювала уявлення про моду, а також одягала для світських заходів і червоних доріжок найкрасивіших і найзнаменитіших людей світу, серед яких були королівські особи та кінозірки.

Виставка «Giorgio Armani — 50 Years» / © Associated Press

Виставка курувалася особисто дизайнером і охопить 20 років його творчості — від 2005 до 2025 року.

Також у межах Тижня моди на подіумі представлять останню колекцію Армані, яка буде поєднувати в собі жалобу і свято. Під час шоу нам покажуть колекцію на сезон весна-літо 2026 року, а пройде вона 28 вересня в художньому музеї Брера, де також проходить виставка.