Непристойна сукня Марії-Антуанетти: який вигляд мало вбрання, через яке критикували королеву Франції

Коли цей портрет королеви Марії-Антуанетти був уперше виставлений у Салоні в Парижі 1783 року, його вважали настільки скандальним, що в результаті прибрали з виставки.
Головна причина критики в тому, у що була одягнена королева, розповідає історикиня Емі Боїнгтон. Стиль сукні, яку вона носила, називався robe en chemise (сукня-сорочка), і в переважно її критикували, тому що вона нагадувала спідню білизну, сорочку, яку жінки носили під вбраннями. Так що здавалося, ніби на портреті королева насправді носила спідню білизну.
Скандал набрав таких обертів, що картину не могли виставити на огляд публіки, і натомість художниці Елізабет Віже-Лебрен довелося написати ще один портрет королеви в тому ж стилі, але цього разу у вбранні, яке вважалося офіційним одягом, який підходить для королеви.
Але це справді було дуже несправедливо і неймовірно критично стосовно королеви, тому що цей стиль довгий час був популярним серед аристократії як у Франції, так і по всій Європі. У подібних сукнях на портретах інших художників, ще до презентації картини Марії-Антуанетти, були зображені інші відомі та багаті жінки того часу і Емі наводить кілька прикладів: принцесу Ломбардську та герцогиню Девонширську. Тому сміливо можна сказати, що подібна сукня-сорочка не була способом королеви шокувати публіку, вона просто наслідувала моду і хотіла бути красивою на портреті.
Таке вбрання було пошито з мусліну, який на той час був дуже дорогим, і в переважно не мав прикрас. Часто сукні доповнювали муслінові волани навколо вирізу, а також навколо рукавів. І цей тип сукні розглядався як набагато повсякденніший стиль одягу. Вони призначалися для носіння в свого роду пасторальної обстановці, і його часто доповнював пояс навколо талії.
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