Непристойна сукня Марії-Антуанетти: який вигляд мало вбрання, через яке критикували королеву Франції

Коли цей портрет королеви Марії-Антуанетти був уперше виставлений у Салоні в Парижі 1783 року, його вважали настільки скандальним, що в результаті прибрали з виставки.

Головна причина критики в тому, у що була одягнена королева, розповідає історикиня Емі Боїнгтон. Стиль сукні, яку вона носила, називався robe en chemise (сукня-сорочка), і в переважно її критикували, тому що вона нагадувала спідню білизну, сорочку, яку жінки носили під вбраннями. Так що здавалося, ніби на портреті королева насправді носила спідню білизну.

Марія-Антуанетта / Фото: Getty Images

Скандал набрав таких обертів, що картину не могли виставити на огляд публіки, і натомість художниці Елізабет Віже-Лебрен довелося написати ще один портрет королеви в тому ж стилі, але цього разу у вбранні, яке вважалося офіційним одягом, який підходить для королеви.

Марія-Антуанетта / Фото: Getty Images

Але це справді було дуже несправедливо і неймовірно критично стосовно королеви, тому що цей стиль довгий час був популярним серед аристократії як у Франції, так і по всій Європі. У подібних сукнях на портретах інших художників, ще до презентації картини Марії-Антуанетти, були зображені інші відомі та багаті жінки того часу і Емі наводить кілька прикладів: принцесу Ломбардську та герцогиню Девонширську. Тому сміливо можна сказати, що подібна сукня-сорочка не була способом королеви шокувати публіку, вона просто наслідувала моду і хотіла бути красивою на портреті.

Таке вбрання було пошито з мусліну, який на той час був дуже дорогим, і в переважно не мав прикрас. Часто сукні доповнювали муслінові волани навколо вирізу, а також навколо рукавів. І цей тип сукні розглядався як набагато повсякденніший стиль одягу. Вони призначалися для носіння в свого роду пасторальної обстановці, і його часто доповнював пояс навколо талії.

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