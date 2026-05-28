Неймовірні зачіски Ренесансу: як флорентійки перетворили волосся на символ влади і статусу

Симонетта Веспуччі / © Getty Images

Жінки буквально проводили години, закручуючи, заплітаючи та вплітаючи у волосся перлини, стрічки й коштовності, а зачіски були настільки складними, що, здавалося, навіть кидали виклик гравітації. Це була епоха волосся в стилі Боттічеллі, розповіла історикиня Емі Боїнгтон (@history_with_amy).

Але експертка зазначила, що ці розкішні й витончені зачіски були не лише про красу — вони були демонстрацією багатства, сімейного статусу і, безумовно, влади. Протягом століть середньовічна скромність вимагала, щоб жінки вищого класу прикривали волосся вуалями. Та наприкінці 1400-х років Ренесанс зруйнував ці правила, і заможні жінки у таких містах, як Флоренція та Мілан, почали носити волосся відкритим. Вони розпочали ставитися до свого волосся як до полотна для мистецтва, створюючи неймовірно складні конструкції. Для додаткового об’єму використовували накладне волосся з фарбованого шовку та вовни, і завдяки цьому виникали величезні споруди з переплетених кіс, завитків і валиків, які обрамляли обличчя, мов жива скульптура. Якщо уважно придивитися до портретів тієї епохи, наприклад до «Портрета молодої жінки» Боттічеллі, можна побачити всю складність її зачіски.

Волосся буквально сяє багатством — у коси вплетено безліч перлин. Служниці витрачали години на створення таких зачісок, що знову ж таки підкреслювало статус і достаток цих дам. Жінки могли використовувати своє волосся, щоб виразити смак і стиль, а також продемонструвати своє багатство. То хто ж започаткував цей тренд? Ікони краси на кшталт Симонетти Веспуччі — жінки, яку вважають головною музою Боттічеллі. Саме її вважають натхненням для «Народження Венери» Боттічеллі.

Її вважали втіленням краси тієї епохи. Її зачіски на картинах стали справжнім еталоном ренесансної краси: хаотичне, але ідеально продумане поєднання вільних хвилястих локонів із надзвичайно структурованими й детальними косами.

Щоб досягти цього ідеального вигляду, жінки освітлювали волосся лимонним соком і сонячним світлом, створюючи модний вибілений ефект.

Тож наступного разу, коли будете боротися з випрямлячем чи плойкою, просто згадайте, що 500 років тому флорентійській аристократці були потрібні команда служниць, перли і майже диплом інженера-конструктора, щоб створити ці дивовижні образи.

