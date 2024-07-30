Неймовірно красива наречена: який вигляд мала Кетрін Зета-Джонс у день весілля з Майклом Дугласом

Подружжя Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас — зразкова голлівудська пара, адже разом вони вже близько 26 років.

Познайомилися актори 1998 року на Американському кінофестивалі у Довілі у Франції, але це сталося не випадково. Згідно з розповіддю самого актора, він попросив свого помічника з'ясувати, чи буде присутня на заході Кетрін, чи буде вона сама і чи не хоче випити з ним по келиху вина. Кетрін погодилася випити і навіть запросила його на вечерю із представниками кінокомпанії. Також Дуглас сказав, що після вечері Кетрін мала піти і попрацювати над фільмом, але він запросив її випити по келиху вина в барі, однак побачення пройшло епічне — актор сказав їй не подумавши "Я стану батьком твоїх дітей".

"Вона подивилася на мене і сказала: "Я багато чула про тебе, я багато чула про тебе, я думаю, це все правда. На добраніч!"", — сказав він. Майкл додав: "Я думав, що все зіпсував, але радий повідомити, що ми залишилися на зв'язку, а решта вже історія!".

Потім майже через півтора роки — 31 грудня 1999-го — вони заручилися в його будинку в Аспені. Розкішне весілля пари відбулося ще через рік, оскільки Дуглас завершував розлучення з першою дружиною. Весілля Кетрін та Майкла відбулося в готелі Plaza у Нью-Йорку 18 листопада 2000 року. Витратили вони на свято близько 2 мільйонів доларів, а для гостей зняли 130 номерів.

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Наречена того вечора була чарівною і вигляд мала казкової принцеси. Кетрін одягла сукню з шовкового атласу від французького бренду Christian Lacroix, яка була розшита вручну бісером і, як повідомлялося, коштувала 140 000 доларів.

Діаманти були вручну вшиті в її ліф розкішною шовковою ниткою. Двохметровий шлейф був виготовлений з ніжного мережива шантильї.

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Доповнювали цей образ прикраси з діамантами: сліпуча весільна тіара була від Fred Leighton, а носила вона її в поєднанні з браслетом, сережками і своєю заручальною каблучкою з величезним каменем. Каблучка, до речі, теж була від бренду Fred Leighton і коштувала лише трохи менше, ніж саме весілля – 1 мільйон доларів.

Кетрін Зета-Джонс із батьком / Фото: instagram.com/catherinezetajones

У цьому шлюбі у пари народилося двоє дітей – син Ділан Майкл та дочка Керіс Зета. Також у Дугласа є син від першого шлюбу Кемерон Дуглас, який теж був на весіллі і навіть станцював із чарівною нареченою-мачухою.

Кетрін Зета-Джонс та Кемерон Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

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