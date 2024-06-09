Незвичайна сукня, про яку дуже мало говорять: яким був весільний образ королеви Йорданії Ранії

Це був цікавий образ, однак створив його британський дизайнер, речі якого також любила замовляти в ті роки і принцеса Діана.

Королева Ранія — одна з найкрасивіших і стильних представниць королівських сімей, яка почала підкорювати глянці та серця звичайних людей ще в день свого весілля з принцом Абдаллою II, яке відбулося 10 червня 1993 року. Однак її весільну сукню не так часто обговорюють, як будь-якої іншої принцеси або королеви.

Весілля Ранії та Абдалли II, 10 червня 1993 року / Фото: Getty Images

У день весілля, яке було оголошено національним святом в Йорданії, вона з'явилося на публіці в ексклюзивному вбранні, створеному британським дизайнером Брюсом Олдфілдом, який також шив вбрання для принцеси Діани. Це був справді унікальний образ, що складається з двох частин — гарної нижньої сукні і жакета з пишною спідницею. Вважається, що дизайнер надихнувся для створення цього ансамблю сирійськими придворними сукнями, виставленими тоді у лондонському Музеї Вікторії та Альберта.

Вбрання було виконане з атласу і розшите золотими нитками, бісером та перлами. Аплікація була в національних йорданських флористичних мотивах і повторювалася на широкому комірі, рукавах, декольте сукні, подолі та поясі.

Весілля Ранії та Абдалли II, 10 червня 1993 року / Фото: Getty Images

Цікавою частиною образу нареченої став широкий пояс із пряжкою, "хвости" якого спадали вниз по спідниці красивими хвилями. Майже через 30 років після весілля Ранії цей же пояс одягла на свою передвесільну вечірку її старша дочка — принцеса Іман.

Весільна сукня королеви Ранії / Фото: Getty Images

Також сукня мала довгий шлейф, а з аксесуарів образ доповнювали напівпрозора пишна фата, що трималася за прикрасу у волоссі, виконану з такого ж матеріалу, як сукня і рукавички.

Весілля Ранії та Абдалли II, 10 червня 1993 року / Фото: Getty Images

Іноді можна зустріти інформацію, що образ Ранії складався із сукні та короткого жакету, проте це не зовсім так. Розглядаючи вбрання майбутньої королеви, можна помітити, що жакет насправді не короткий, а є частиною верхньої сукні з пишною спідницею зі шлейфом, під яким була простіша сукня з вишивкою. Цей момент добре видно на знімку, де Ранія та Абдалла II розрізають свій багатоярусний святковий торт.

Весілля Ранії та Абдалли II, 10 червня 1993 року / Фото: Getty Images

Доповнювали святковий образ нареченої висока зачіска, сережки з перлами та діамантами, а також гарний макіяж, у якому були використані золотисті тіні на очах.

Весілля Ранії та Абдалли II, 10 червня 1993 року / Фото: Getty Images

Як і у більшості наречених на подібних заходах, Ранія мала другу весільну сукню, яка теж була розроблена Олдфілдом. У цій сукні вона могла вільно рухатися і танцювати.

Весілля Ранії та Абдалли II, 10 червня 1993 року / Фото: Getty Images

У цього вбрання була відкрита спина, атласна спідниця з драпуванням і розшитий золотими квітами ліф, який мав V-подібне декольте. Талію Ранії прикрашав великий бант. Ще вона взула туфлі, на яких теж повторювалася квіткова вишивка, і одягла колготки.

Весілля Ранії та Абдалли II, 10 червня 1993 року / Фото: Getty Images

З прикрас на новоспеченій принцесі були діамантові браслети, сережки та кольє. Ще вона змінила зачіску, зробивши її більш пишною, і доповнила волосся масивними золотими прикрасами. Також Ранія відмовилася від тіари в обох образах.

Весілля Ранії та Абдалли II, 10 червня 1993 року / Фото: Getty Images

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