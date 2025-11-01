Нічого не зберегла: де зараз стильне вбрання Алісії Сільверстоун з культового фільму "Безголові"

Алісія Сільверстоун / © Getty Images

Фільм 1995 року «Безголові» — безсумнівно, культовий, адже в ньому не тільки незвично показали по-новому роман Джейн Остін «Емма», а й змусили нас роками обговорювати вбрання головної героїні, яку зіграла Алісія Сільверстоун.

Алісія Сільверстоун / © Getty Images

Багато вбрань у цьому фільмі однозначно випередили свій час, але де вони зараз? Виявляється Алісія Сільверстоун його повністю роздала, про що розповіла виданню People.

«Після [„Безголових“] я подумала: „О, мені потрібен увесь цей одяг, я буду носити його“. Це була безглузда ідея, тому що я не була схожою на ту дівчину. Хто це носить туфлі „Мері Джейн“ і високі панчохи скрізь і всюди?».

«У підсумку я роздала весь одяг, тому що зрозуміла, що це не працює в моєму житті. Я роздала його по дурості», — додає Сільверстоун.

Алісія Сільверстоун / © Getty Images

Щасливою воласницею гардероба акторки з фільму стала режисерка і сценаристка Джіа Коппола, онучка режисера Френсіса Форда Копполи.

«Одному Богу відомо, що Джіа з ними зробила», — продовжує Сільверстоун. «Джіа теж не знає, де вони, тож, мабуть, вона їх теж комусь роздала. Вони просто зникли».

Нагадаємо, що через тридцять років після виходу фільму «Безголові» Сільверстоун готується знову зіграти свою культову роль у продовженні.