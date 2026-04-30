Ніколь Кідман на Met Gala: які розкішні сукні обирала акторка для головної події

Ніколь Кідман на Met Gala / © Associated Press

2026 року акторка Ніколь Кідман стала співголовою однієї із найрозкішніших подій Нью-Йорка — щорічного благодійного костюмованого балу Met Gala. Ця подія по-особливому ексклюзивна, адже гостей для заходу відбирає Анна Вінтур, а запрошені мають заплатити за квиток чималу суму.

Ніколь на балу бувала за свою багаторічну видимість у світі шоу-бізнесу і у списку акторок А-листа лише шість разів. Якою була еволюція її стилю на цьому гламурному і значимому заході, пропонуємо подивитись на кадрах нижче.

2003 рік

Для свого першого Met Gala акторка обрала сукню Gucci від Тома Форда. Це ніжне бежеве вбрання сяяло у світлі фотокамер, через велику кількість стразів, які його прикрашали. Також у сукні був лише один рукав, тому оголене плече додавало особливої тендітності образу.

Ніколь Кідман / © Getty Images

2005 рік

Ніколь відвідала щорічний гала-концерт Інституту костюма в Метрополітен-музеї одягнена в сукню Модного дому Chanel створену Карлом Лагерфельдом. Це було синє вбрання-бюстьє з ґудзиками та декором у вигляді стразів, яке підкреслювало стрункість зірки.

Ніколь Кідман / © Getty Images

2016 рік

Після тривалої перерви вона повернулась на червоний хідник гала-концерту і обрала для нього сукню від McQueen. Це була сукня-кейп, яку прикрашала приголомшлива вишивка у вигляді планет та зірок.

Ніколь Кідман / © Associated Press

2023 рік

Ця поява Ніколь на Met Gala стала особливою, адже зірка одягла сукню-репліку тієї, яку носила у культовій рекламі Chanel № 5 на початку 2000-х років. Сукня розроблена Карлом Лагерфельдом і прикрашена пір’ям та стразами.

Ніколь Кідман / © Associated Press

2024 рік

Це був ще один особливий вихід зірки, адже Кідман відтворила сукню фламенко від Balenciaga 1950-х років. Образ був ідеальним і сукня стала сенсацією вечора.

Ніколь Кідман / © Associated Press

2025 рік

Вперше Кідман обрала для галавечора сукню міді. Це знову було вбрання від Balenciaga, яку їй пошили на замовлення. Вбрання стало знову відтворенням архівного дизайну 1950 року.

Ніколь Кідман / © Associated Press

Благодійний бал Met Gala традиційно відбудеться в перший понеділок травня. Дрескод цьогорічного заходу і звучить він як Fashion Is Art («Мода — це мистецтво»). Бал відкриє виставку Інституту костюма Costume Art («Мистецтво костюма»), яка представить одяг як самостійний художній об’єкт. Окрім Кідман співголовами заходу також стттали Анна Вінтур, Бейонсе і Вінус Вільямс.

Кідман рініше зізналася, що дуже рада ролі бути співголовою заходу, а також цього року вперше візьме з собою доньку Сандей, яка цікавиться модою і вже почала модельну кар’єру.

