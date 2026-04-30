Ніколь Кідман на Met Gala: які розкішні сукні обирала акторка для головної події
Цього року поява акторки на гламурній модній події стане сьомою за її кар’єру.
2026 року акторка Ніколь Кідман стала співголовою однієї із найрозкішніших подій Нью-Йорка — щорічного благодійного костюмованого балу Met Gala. Ця подія по-особливому ексклюзивна, адже гостей для заходу відбирає Анна Вінтур, а запрошені мають заплатити за квиток чималу суму.
Ніколь на балу бувала за свою багаторічну видимість у світі шоу-бізнесу і у списку акторок А-листа лише шість разів. Якою була еволюція її стилю на цьому гламурному і значимому заході, пропонуємо подивитись на кадрах нижче.
2003 рік
Для свого першого Met Gala акторка обрала сукню Gucci від Тома Форда. Це ніжне бежеве вбрання сяяло у світлі фотокамер, через велику кількість стразів, які його прикрашали. Також у сукні був лише один рукав, тому оголене плече додавало особливої тендітності образу.
2005 рік
Ніколь відвідала щорічний гала-концерт Інституту костюма в Метрополітен-музеї одягнена в сукню Модного дому Chanel створену Карлом Лагерфельдом. Це було синє вбрання-бюстьє з ґудзиками та декором у вигляді стразів, яке підкреслювало стрункість зірки.
2016 рік
Після тривалої перерви вона повернулась на червоний хідник гала-концерту і обрала для нього сукню від McQueen. Це була сукня-кейп, яку прикрашала приголомшлива вишивка у вигляді планет та зірок.
2023 рік
Ця поява Ніколь на Met Gala стала особливою, адже зірка одягла сукню-репліку тієї, яку носила у культовій рекламі Chanel № 5 на початку 2000-х років. Сукня розроблена Карлом Лагерфельдом і прикрашена пір’ям та стразами.
2024 рік
Це був ще один особливий вихід зірки, адже Кідман відтворила сукню фламенко від Balenciaga 1950-х років. Образ був ідеальним і сукня стала сенсацією вечора.
2025 рік
Вперше Кідман обрала для галавечора сукню міді. Це знову було вбрання від Balenciaga, яку їй пошили на замовлення. Вбрання стало знову відтворенням архівного дизайну 1950 року.
Благодійний бал Met Gala традиційно відбудеться в перший понеділок травня. Дрескод цьогорічного заходу і звучить він як Fashion Is Art («Мода — це мистецтво»). Бал відкриє виставку Інституту костюма Costume Art («Мистецтво костюма»), яка представить одяг як самостійний художній об’єкт. Окрім Кідман співголовами заходу також стттали Анна Вінтур, Бейонсе і Вінус Вільямс.
Кідман рініше зізналася, що дуже рада ролі бути співголовою заходу, а також цього року вперше візьме з собою доньку Сандей, яка цікавиться модою і вже почала модельну кар’єру.