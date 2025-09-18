Носять навіть через багато років: випадки, коли зірки повторно одягали сукні зі своєї молодості

Елізабет Бенкс, Кірстен Данст, Кейт Мосс, Джада Пінкетт-Сміт

Дехто зі знаменитостей дбайливо зберігає все своє вбрання з червоних доріжок, можливо для спадкоємців або як пам’ять про особливий день. Але також є і ті з селебріті, хто одягає деякі зі своїх улюблених речей повторно.

Ми зібрали яскраві та красиві образи відомих жінок, які з’являлися на публіці в сукнях, які носили, коли були молодими. Хтось із них одягнув це вбрання з різницею в 20 років, а є й ті, хто з різницею в 56 років.

Елізабет Бенкс

Елізабет Бенкс © Getty Images, Associated Press

Вечірня червона сукня — завжди буде актуальною, особливо, якщо це дизайнерське вбрання від Badgley Mischka. Цю елегантну сукню Елізабет одягала на церемонію «Оскар» — уперше 2004 року, а потім ще раз 2020-го. Сукня мала гарну спідницю з довгим шлейфом, глибоке декольте і відкриту спину із зав’язками.

Кейт Мосс

Кейт Мосс © Getty Images

Супермодель 90-х Кейт Мосс може одягнути що завгодно і мати приголомшливий вигляд. Тому коли вона з’явилася через шість років у чорній коктейльній сукні Jean Dessès з відкритими плечима, прикрашеній пір’ям, у Нью-Йорку на вечірці, це було так само гарно, як і вперше в Каннах.

Кірстен Данст

Кірстен Данст © Getty Images

Голлівудська білявка одягла сукню від Christian Lacroix через 13 років після того, як вийшла в ній на червону доріжку.

Вперше вона одягла білу мереживну коротку сукню на вечірку Vanity Fair з нагоди вручення премії «Оскар» 2004 року. Потім, 2017 року, прийшла в тому ж образі на Тиждень моди в Парижі.

Каліста Флокгарт

Каліста Флокгарт © Getty Images, Associated Press

Акторка повторно одягла свою яскраву довгу жовту спідницю із зав’язками на талії через понад 20 років. Це виріб від бренду Ralph Lauren. 1999 року на червоній доріжці «Еммі» вона носила її з простою білою сорочкою, а 2023 року поєднала з чорним боді для прем’єри фільму свого чоловіка Гаррісона Форда.

Джада Пінкетт-Сміт

Джада Пінкетт-Сміт © Getty Images

Джада показала, що за 20 років вона зовсім не змінилася, коли вийшла повторно в сукні від Alaia зі сміливим високим розрізом до стегна. Цю сукню вона вперше вдягнула на галавечір у Голлівуді, а вдруге приголомшила всіх у тому ж образі на заході в Лос-Анджелесі.

Наомі Кемпбелл

Наомі Кемпбелл © Getty Images

Супермодель 90-х Наомі Кемпбелл сяяла на червоній доріжці Каннського кінофестивалю 2024 року в тій самій напівпрозорій сукні від Chanel з лелітками, яку вона ж уперше одягла на модному показі 1997 року. Це було так само красиво, як і 27 років тому.

Ріта Морено

Ріта Морено © Associated Press

Акторка викликала фурор на червоній доріжці «Оскара» 2018 року, коли одягла ту саму сукню, яку носила вперше 56 років тому. Вона трохи змінила вбрання — його ліф був іншим, але спідниця залишилася такою самою, як і того дня, коли Ріта отримала свого першого «Оскара» за фільм «Вестсайдська історія».