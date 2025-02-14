Носила костюм чарівного кольору: згадуємо улюблене ділове вбрання принцеси Діани

Хоча британської принцеси, яку часто називали "королевою сердець", уже давно немає з нами, її образи навіть сьогодні стають приводом для обговорень. Діана вважається іконою моди своєї епохи, а також однією з найстильніших королівських осіб.

Але попри можливості та найкращих дизайнерів, які її одягали, принцеса також часто повторювала вбрання. Одним з найулюбленіших ділових луків британки був рожевий костюм, створений дизайнеркою Кетрін Вокер, який вона неодноразово одягала на початку 90-х років.

Це був яскраво-рожевий костюм, який складався з жакета-сукні, трохи розкльошеної донизу, та спідниці вище колін. Жакет також прикрашали великі ґудзики в колір і накладні кишені.

Пропонуємо подивитися, з чим Діана носила цей костюм.

14 листопада 1992 року

Того дня принцеса перебувала в Парижі, де відвідала репетицію балету. Рожевий костюм вона поєднала з золотими сережками-краплями, а також сумкою від Ferragamo під пахвою.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

17 березня 1993 року

Принцесу сфотографували в Манчестері. Того дня вона одягла костюм у поєднанні з темним топом, капроновими колготками та туфлями на підборах. У руці вона несла чорну сумку від Ferragamo з золотою фурнітурою, а також доповнила лук сережками з діамантами й сапфірами.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

14 червня 1993 року

На церемонії вручення ордена Підв'язки у Віндзорському замку Діана поєднала рожевий костюм із крислатим капелюхом у колір. В її вухах можна було побачити золоті великі сережки від Chanel, на шиї – розкішне перлинне кольє, а на руках – темні рукавички.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

14 лютого 1994 року

У День усіх закоханих Діана прибула до лікарні для хворих дітей на Грейт-Ормонд-стріт у центрі Лондона. Попри те, що на вулиці був сніг і холод, Діана вирішила не одягати верхній одяг, а швидко вибігла з машини та попрямувала до закладу. На ній знову був рожевий костюм і ті самі аксесуари.

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

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