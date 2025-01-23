Носила мінісукню з глибоким декольте: образ принцеси Діани розкішного крижаного кольору

Принцеса Уельська була власницею гарного смаку, але особливо ефектними та елегантними її образи стали в середині 90-х років, коли вона вже остаточно розлучилася з чоловіком та почала експериментувати зі стилем. Діана почала частіше носити мініспідниці та сукні, а одного разу навіть з'явилася з досить сміливим декольте.

28 червня 1995 року принцеса відвідала галавечерю Vanity Fair, яка відбулася в галереї Serpentine у Кенсінгтонських садах. Для заходу вона підібрала коротку сукню з галтером, виконану в гарному крижаному відтінку.

Сукня була від улюбленого серед представників королівської родини бренду Catherine Walker. У неї було V-подібне декольте, а також вишивка гарними завитками й скляними намистинами. Спина в неї була частково відкритою, а спідницю прикрашало драпування.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

До сукні вона одягла пару сережок-підвісок з перлами та діамантами, які зараз носить її невістка принцеса Кейт. Діана також одягла платиновий годинник з діамантами на циферблаті та ремінці від Vacheron Constanin, який був весільний подарунок від королеви Єлизавети II, яка сама вперше отримала його як весільний подарунок від Швейцарії 1947 року. Образ Діана завершила невеликим сірим клатчем, а також блакитними туфлями з ремінцями від улюбленого бренду Jimmy Choo.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Через кілька років, 1997-го, сукня була продана на знаменитому благодійному аукціоні. Придбала тоді коктейльну сукню жінка на ім'я Жаклін Німс за 46 496 доларів. Жаклін також тоді купила також однеуз найулюбленіших суконь Діани — малинове вечірнє вбрання, зшите з шовку модельєром Віктором Едельштейном. Вартість сукні була 22 135 доларів.

Жаклін Німс та сукні принцеси Діани / Фото: Getty Images

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