Носили однакові сукні: чим особливе парне вбрання принцеси Єлизавети та її сестри Маргарет

Ймовірно, їхній матері Єлизаветі Боуз-Лайон подобалося вбирати дочок у однакові образи, що в результаті стало таким собі дрескодом для дівчаток, адже їхні вбрання, хоч були пошиті, наприклад, у різних відтінках, все одно зберігали один і той самий стиль.

Принцеса Єлизавета та її молодша сестра принцеса Маргарет / Фото: Getty Images

Historic Royal Palaces презентував дві старі сукні маленьких принцес, які ті носили 1936-го року. Вбрання принцес виконані з бавовни з квітковим принтом Liberty. Ці рідкісні екземпляри мають сліди адаптації для принцеси, яка підростала, та включали змінені подоли і шви. Можливо, ця річ була передана її молодшій сестрі, що відображає економні погляди 1930-х років, які передбачали, щоби речі служили довго.

Сукні Єлизавети та принцеси Маргарет / фото: скриншот з відео Historic Royal Palaces

Сукні Єлизавети та принцеси Маргарет / фото: скриншот з відео Historic Royal Palaces

Сукні Єлизавети та принцеси Маргарет / фото: скриншот з відео Historic Royal Palaces

У відео куратор виставки Метью Сторі розповідає, що ці маленькі літні сукні сестер перешиті: "Поділ був розпущений, а додаткова тканина використовувалася на поясі та з боків ліфа, щоб зробити її більшою, щоб вона підійшла дитині, яка підростала. Вона також набагато зношеніша і трохи забруднена. Я думаю, це показує, що вона пройшло через прання кілька разів, тому, очевидно, використовувалося більше, і я думаю, це тому, що, ймовірно, передалася від Єлизавели до Маргарет. Я думаю, що будь-хто, хто виріс зі старшим братом чи сестрою, ймовірно, може зрозуміти, що таке носити поношений одяг. Мені це подобається, тому що це показує, як люди в минулому цінували свій одяг і як вони його носили. Я думаю, що це підхід, у якому ми можемо багато чого навчитися сьогодні", - сказав він.

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