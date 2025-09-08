ТСН у соціальних мережах

Носила чубок і любила локони: яким зачіскам віддавала перевагу принцеса Кейт за роки свого шлюбу

Від моменту весілля з принцом Вільямом принцеса Кейт носила багато різних зачісок.

Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Вона відома своїм розкішним густим темним волоссям, але зараз Кейт дістається саме за те, що вона воліє відмовчуватися і не розповідає людям, чи використовує у своєму новому укладанні для виходу у світ перуку або накладні локони після перенесеного лікування від раку.

Ми вирішили згадати, які зачіски Кейт носила від 2011 року, відколи стала дружиною британського принца. Адже вона часто експериментувала з довжиною, чубчиками, і лише колір її волосся залишався незмінним каштановим. Але й у цьому Кейт сьогодні захотіла змін.

2011 рік

Кейт 2011 року / © Getty Images

Кейт 2011 року / © Getty Images

Того року, коли Кейт вийшла заміж і здобула титул герцогині Кембриджської, вона носила каштанове волосся середньої довжини до плечей, яке любила ділити за боковим проділом і підкручувати локони в нижній частині волосся.

2012 рік

Кейт 2012 року / © Getty Images

Кейт 2012 року / © Getty Images

Через рік після весілля Кетрін носила таку саму зачіску, любила бічний проділ і об’єм. Її перукар робив їй ще більш об’ємні завитки на локонах, а колір був насиченим і блискучим.

2013 рік

Кейт 2013 року / © Getty Images

Кейт 2013 року / © Getty Images

Ще через рік Кейт вже була вагітна первістком (принцом Джорджем), а її волосся стало ще довшим і ще блискучішим. Вона полюбляла носити часто розпущені гладкі локони, коли з’являлася на світських заходах і рідко збирала їх у хвіст.

2014 рік

Кейт 2014 року / © Getty Images

Кейт 2014 року / © Getty Images

Цього року Кейт знову завагітніла (принцесою Шарлоттою, своєю єдиною дочкою). Її волосся залишалося все таким само довгим і густим. На публіці герцогиня часто з’являлася із заколотим ззаду волоссям.

2015 рік

Кейт і Вільям з принцесою Шарлоттою, 2015 рік / © Associated Press

Кейт і Вільям з принцесою Шарлоттою, 2015 рік / © Associated Press

2015 року Кетрін та принц Вільям вітали дочку Шаррлотту і публіка побачила, який розкішний вигляд має Кейт наступного дня після пологів. Багатьом така розкіш, як персональний перукар, у палаті недоступна, але укладанням молодої мами все ж таки захоплювалися.

2016 рік

Кейт 2016 року / © Associated Press

Кейт 2016 року / © Associated Press

Через рік у майбутньої принцеси були такі ж об’ємні укладання і середня довжина. Кейт не дуже любила експериментувати, часто носила волосся розпущеним, а на офіційні заходи збирала у високі пучки та інші зачіски.

2017 рік

Кейт 2017 року / © Associated Press

Кейт 2017 року / © Associated Press

Цього року Кетрін не тільки завагітніла третьою дитиною (принцом Луї), а й зважилася трохи вкоротити волосся. Це було каре до плечей, часто локони були гарно накручені. Незвичайна довжина для принцеси.

2018 рік

Кейт 2018 року / © Associated Press

Кейт 2018 року / © Associated Press

Цього року Кейт часто збирала волосся у хвіст, мабуть просто заради зручності, адже вже була глибоко вагітною. Довжина була такою ж середньою.

2019 рік

Кейт 2019 року / © Associated Press

Кейт 2019 року / © Associated Press

За рік принцеса вирішила, що хоче знову відрощувати довжину. Ми знову побачили ідеальний каштановий колір та гарні завитки у вигляді локонів.

2020 рік

Кейт 2020 року / © Getty Images

Кейт 2020 року / © Getty Images

У рік, коли почалася пандемія коронавірусу, принцеса Кейт знову обрізала довжину. У той період вони з Вільямом рідко з’являлися на публічних заходах, оскільки країну було закрито на карантин.

2021 рік

Кейт 2021 року / © Associated Press

Кейт 2021 року / © Associated Press

Кетрін стабільно носила ту саму довжину, не сильно морочилася з укладаннями і мала гарний вигляд.

2022 рік

Принцеса Кейт із сином Луї, 2022 рік / © Associated Press

Принцеса Кейт із сином Луї, 2022 рік / © Associated Press

Цього року публіка побачила зміни у довжині волосся принцеси Уельської. Вона відростила його до лопаток, носила часто розпущеними, крутила кучері і стала мати наче молодший вигляд завдяки такій довжині.

2023 рік

Кейт 2023 року / © Associated Press

Кейт 2023 року / © Associated Press

Цього року Кетрін експериментувала з чубчиком, носила чубчик-шторку та була досить незвичною. А до кінця року відпустила чубок і віддала перевагу довгому натуральному волоссю, яке навіть іноді вирівнювала для світських виходів.

Кейт 2023 року / © Associated Press

Кейт 2023 року / © Associated Press

2024 рік

Кейт 2024 року / © Getty Images

Кейт 2024 року / © Getty Images

Дуже довге волосся у Кейт було 2024-го, саме тоді, коли їй поставили діагноз рак. Того року Кетрін рідко виходила на публіку, але наприкінці року всі побачили, що її волосся нітрохи не постраждало після терапії.

2025 рік

А цього року принцеса постала не просто з довгим волоссям, але ще й з новим світлішим відтінком. І поки всі гадають, чи використовує принцеса додаткові локони для обсягу укладання, Кейт вважає за краще, як і належить у королівській родині — нічого не пояснювати, і на жоден хейт не реагувати.

Кейт 2025 року / © Getty Images

Кейт 2025 року / © Getty Images

