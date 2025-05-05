Носила і любила Versace: яскраві образи принцеси Діани в костюмах

Принцеса Діана / © Getty Images

Реклама

У 80-х роках, після шлюбу з принцом Чарльзом, принцеса Діана носила переважно британські бренди, серед яких центральне місце займали творіння дизайнерки Кетрін Вокер. Починаючи від 90-х вона почала дивитись убік та іноземних брендів, тому в її гардеробі з’явилися вироби від Chanel, Valentino, Escada, Moschino та Versace.

Також Діана почала дозволяти собі експерименти в одязі, що помітно через те, що вона носила міні, відмовилася від рюшів, більше підкреслювала фігуру. Versace на той момент ще не співпрацював з британською королівською родиною і перша сукня, яку принцеса носила від Джанні Версаче — це крижане довге вбрання з геометричною вишивкою камінням.

Завдяки співпраці Діана також подружилася з модельєром і часто замовляла у нього речі для свого ділового та вечірнього гардеробу. У виробах від цього Модного дому вона завжди мала елегантний і жіночний вигляд, тому пропонуємо згадати найкрасивіші костюми, які леді Ді замовляла у легендарного модельєра.

Реклама

© Getty Images

Принцеса Діана прибуває до аеропорту Буенос-Айреса для свого історичного візиту до Аргентини. Вона одягнена у білий костюм із ґудзиками та несе чорну сумочку від Christian Dior, яку бренд перейменував на її честь — Lady Dior.

© Getty Images

Діана зазнімкована з Елізабет Доул, президенткою Американського Червоного Хреста, у штаб-квартирі Червоного Хреста у Вашингтоні. Яскравий фіолетовий костюм Її Високість доповнила прикрасами з перлів та чорно-білими туфлями.

© Getty Images

Принцеса Діана в Ліверпулі одягнена у яскраво-жовтий костюм із ґудзиками, а в руках її улюблена сумочка від Christian Dior. Яскравий колір костюма чудово поєднувався з чорною водолазкою, колготками та туфлями.

© Getty Images

Діана під час візиту до Королівської лікарні Бромптон. Того дня вона була одягнена у блідо-блакитний костюм, який прикрашали золоті великі ґудзики. Вбрання вона доповнила лаконічними туфлями, а з прикрас наділа тільки золоті сережки, які чудово поєднувалися з її вбранням.

© Getty Images

Діана в чорному костюмі і з чорною сумочкою з крокодилової шкіри від Versace позує з першою леді Франції Бернадетт Ширак на сходах Єлисейського палацу в Парижі. Елегантне вбрання принцеса доповнила перлами та золотом.

© Getty Images

Принцеса Діана під час візиту до казарм. На ній ніжно-рожевий костюм від Versace та капелюх від Philip Somerville. Також на руці принцеси можна помітити її улюблений золотий годинник від Cartier, який зараз носить її невістка Меган Маркл.

Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана на кінофестивалі Канна, 1987 рік / © Associated Press Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана, 1997 рік / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана на Met Gala, 1996 рік / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана та принц Чарльз / © Getty Images Принцеса Діана, 1985 рік / © Getty Images Принцеса Діана на прем'єрі фільму / © Getty Images