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- Зірки і мода
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Носила і любила Versace: яскраві образи принцеси Діани в костюмах
У ті роки Джанні Версаче був новатором моди, яка поєднувала у своїх речах жіночність, сексуальність та елегантність. Тому британська принцеса була не найочевиднішою клієнткою бренду.
У 80-х роках, після шлюбу з принцом Чарльзом, принцеса Діана носила переважно британські бренди, серед яких центральне місце займали творіння дизайнерки Кетрін Вокер. Починаючи від 90-х вона почала дивитись убік та іноземних брендів, тому в її гардеробі з’явилися вироби від Chanel, Valentino, Escada, Moschino та Versace.
Також Діана почала дозволяти собі експерименти в одязі, що помітно через те, що вона носила міні, відмовилася від рюшів, більше підкреслювала фігуру. Versace на той момент ще не співпрацював з британською королівською родиною і перша сукня, яку принцеса носила від Джанні Версаче — це крижане довге вбрання з геометричною вишивкою камінням.
Завдяки співпраці Діана також подружилася з модельєром і часто замовляла у нього речі для свого ділового та вечірнього гардеробу. У виробах від цього Модного дому вона завжди мала елегантний і жіночний вигляд, тому пропонуємо згадати найкрасивіші костюми, які леді Ді замовляла у легендарного модельєра.
Принцеса Діана прибуває до аеропорту Буенос-Айреса для свого історичного візиту до Аргентини. Вона одягнена у білий костюм із ґудзиками та несе чорну сумочку від Christian Dior, яку бренд перейменував на її честь — Lady Dior.
Діана зазнімкована з Елізабет Доул, президенткою Американського Червоного Хреста, у штаб-квартирі Червоного Хреста у Вашингтоні. Яскравий фіолетовий костюм Її Високість доповнила прикрасами з перлів та чорно-білими туфлями.
Принцеса Діана в Ліверпулі одягнена у яскраво-жовтий костюм із ґудзиками, а в руках її улюблена сумочка від Christian Dior. Яскравий колір костюма чудово поєднувався з чорною водолазкою, колготками та туфлями.
Діана під час візиту до Королівської лікарні Бромптон. Того дня вона була одягнена у блідо-блакитний костюм, який прикрашали золоті великі ґудзики. Вбрання вона доповнила лаконічними туфлями, а з прикрас наділа тільки золоті сережки, які чудово поєднувалися з її вбранням.
Діана в чорному костюмі і з чорною сумочкою з крокодилової шкіри від Versace позує з першою леді Франції Бернадетт Ширак на сходах Єлисейського палацу в Парижі. Елегантне вбрання принцеса доповнила перлами та золотом.
Принцеса Діана під час візиту до казарм. На ній ніжно-рожевий костюм від Versace та капелюх від Philip Somerville. Також на руці принцеси можна помітити її улюблений золотий годинник від Cartier, який зараз носить її невістка Меган Маркл.