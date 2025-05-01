Носила сукню в стилі ампір та фату: яким був образ Прісцилли Преслі у день весілля

Елвіс Преслі та Прісцилла Преслі / © Associated Press

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Елвіс Преслі та Прісцилла Больє одружилися 1 травня 1967 року на церемонії, яка відбулася в номері готелю Aladdin у Лас-Вегасі, заповненому квітами та свічками. Захід тривав лише вісім хвилин, потім була швидка пресконференція та прийом, на якому були друзі, сім’я та ділові партнери. Відомо, що на весіллі короля рок-н-ролу було лише 14 осіб.

Наречена того дня була одягнена в досить скромну сукню вільного фасону. Це було вбрання з шифону в стилі ампір, яке вона купила в місцевому універмазі. Сукня була повністю закритою, легкою і зручною. Головною її прикрасою стали прозорі рукави, розшиті бісером і намистинами.

Елвіс і Прісцилла Преслі / © Getty Images

Однак наречена не дуже морочилася з вибором сукні. Перед весіллям Прісцилла вирішила піти по вбрання, але оскільки це було досить складним завданням, коли твій наречений суперзірка, вона, щоб зберегти подію в таємниці, вирішила замаскуватися. У відео для видання Vogue Прісцилла розповіла, що попросила Чарлі Годжа, музиканта та викладача вокалу, який працював з Елвісом, допомогти їй. Він видавав себе за її нареченого та допоміг з вибором вбрання. Прісцила ж, яка представлялася його ім’ям, носила окуляри та перуку зі світлим волоссям.

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«Я попросив піти зі мною Чарлі Годжа, щоб знайти весільну сукню. Це було секретом, що ретельно охоронявся, тому що ми хотіли, щоб це було наше весілля, з нашими друзями і щоб нас не переслідували папараці», — сказала вона. «Отже, Чарлі Годж пішов зі мною, і я знайшла чудовий, чудовий магазин, з весільними сукнями. Вони гадки не мали, хто я. Я прийшла в окулярах, насправді. Я зайшла в примірочну, вийшла звідти у весільній сукні і запитала Чарлі: „Що ти думаєш, любий? Тобі подобається?».

«Загалом, я знайшла там цю сукню і вона мені сподобалася, тому що вона була дуже жіночною, дуже легкою, не надто важкою і дуже добре поєднувалася з костюмом Елвіса».

Елвіс і Прісцилла Преслі / © Getty Images

Але знайшла вона вбрання не з першого разу. Також згідно з Vogue, Прісцилла відвідала кілька магазинів перш ніж знайшла свою сукню у Westwood. Вона купила свою сукню в готовому вигляді, і їй знадобилася лише одна примірка.

«Це не було екстравагантно, це не було екстремально — це було просто і, на мій погляд, чудово», — пізніше сказала Прісцилла. «У мене не було часу залишатися там вічно і розглядати сукні; у мене була одна примірка цієї сукні, і все, я пішла звідти».

Свій образ наречена доповнила об’ємною зачіскою, багатошаровою фатою, а також тіарою зі стразами. Вирізнявся також її макіяж, який був дуже яскравим і навіть трохи драматичним. У ті роки така висока зачіска та макіяж були її візитівкою.

Попри стриманий стиль і вільний фасон, весільна сукня Прісцилли стала одним із найзнаковіших образів нареченої в історії. Вона виставлена для шанувальників у будівлі Trophy Building, яке розташоване на території маєтку Грейсленд — будинку, де мешкав Елвіс з Прісциллою.