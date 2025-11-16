- Дата публікації
Носила це завжди, але лукавила, що "їй доводилося": як Меган Маркл повторює свої "британські образи" в Каліфорнії
Живучи у Великій Британії після весілля з принцом Гаррі кілька років, Меган Маркл часто обирала для своїх виходів у світ вбрання приглушених відтінків. Вона обирала бежевий або чорний, рідше білий кольори та намагалася не виділятися, як потім розповіла про це в інтерв’ю Опрі Вінфрі, стверджуючи, що їй було заборонено одягати щось яскраве, щоб не затьмарити старших за рангом королівських осіб.
Повернувшись жити до Каліфорнії 2020 року, Меган Маркл наче забула, що ненавиділа носити сукні й пальта пастельних тонів, і ось уже п’ять років демонструє, що немає нічого кращого за класичні чорний та білий, а яскравих вбрань у її гардеробі так і не додалося. Отже, герцогиня все ж трохи лукавила, стверджуючи, що її утискали щодо права вибору кольорового вбрання для будь-якого публічного заходу в Лондоні.
Ми вирішили пригадати, в якому вбранні дружина принца Гаррі з’являлася на публіці в Каліфорнії, та порівняти ці луки з тими, які ми бачили на герцогині у Британії.
Усі відтінки білого
Цього року Меган приїздила до Європи. Вона відвідала показ бренду Balenciaga на Тижні моди в Парижі, де з’явилася у молочно-білому костюмі з накидкою від Balenciaga та чорних туфлях-човниках на підборах. У руках герцогиня тримала невеликий чорний клатч.
2017-го, в день оголошення про свої заручини з принцом Гаррі, Меган з’явилася перед камерами в сукні-футлярі смарагдового кольору від італійського бренду PAROSH, яка згодом через ажіотаж публіки отримала назву The Megan Dress. Зверху на ній було біле пальто з широким коміром і поясом від бренду Line the Label колекції 2017 року. Взута вона того дня була в пісочні туфлі зі шнурівкою від Aquazzura.
Неулюблений нюд
Нещодавно герцогиня Сассекська виступала на саміті найвпливовіших жінок журналу Fortune у Вашингтоні, де з’явилася в італійській спідниці з веганської шкіри від Brochuwalker та блузці в тон, а також у світлих замшевих туфлях на ногах із застібками навколо щиколотки. У її вухах виблискували золоті сережки, а на пальцях було помічено прикрасу від українського бренду Guzema — пласку каблучку-тріо з жовтого золота з розсипом дрібних діамантів вартістю 84 600 доларів.
У червні 2018 року герцогиня в луку схожого відтінку з’явилася на церемонії вручення премії Queen’s Young Leaders Awards у Букінгемському палаці в Лондоні, супроводжуючи на захід королеву Єлизавету II. Тоді Меган була у світлому костюмі від Prada та чорних туфлях-слінгбеках з бантами на п’ятах.
Класичний чорний
2025 року Меган із чоловіком, принцом Гаррі відвідувала у Нью-Йорку щорічний гала-вечір, присвячений Всесвітньому дню психічного здоров’я. На ньому вона з’явилася в чорному шовковому жакеті та штанах від Giorgio Armani, а ще з атласним клатчем у руках і туфлях-човниках цього ж бренду.
Живучи в Лондоні, Меган незліченну кількість разів одягала чорні костюми. В один із таких виходів вона з’явилася на церемонії вручення нагород Endeavour Fund Awards — благодійному заході, на якому вшановують успіхи ветеранів британської армії, які протягом року брали участь у різноманітних спортивних змаганнях. На герцогині був чорний брючний костюм, цього разу від Alexander McQueen, біла блузка до тону та туфлі-човники від Black Stiletto Pump.
Відтінки бронзи і знову бежевий
У листопаді 2023 року герцогиня відвідала захід Variety Power of Women Los Angeles у клубі Mother Wolf у Лос-Анджелесі. Там вшановували лауреатів премії «Сила жінок». Для виходу вона знову обрала нюдовий лук: сукню максі від Proenza Schouler з матового віскозного крепу на одне плече з драпуванням і чорні туфлі з замші Aquazzura, а в руках тримала шкіряний клатч Proenza Schouler.
У січні 2020 року Меган і Гаррі відвідували Дім Канади у Лондоні. Тоді герцогиня одягла бронзове вбрання і тримала в руках нюдове пальто. Бронзовий обтислий джемпер вона поєднала з шовковою спідницею середньої довжини гарного шоколадного відтінку, замшевими туфлями-човниками до тону та світло-коричневим пальтом.
Одним словом, з переїздом до США смакові уподобання герцогині Сассекської не сильно змінилися. В її гардеробі, як і раніше, фаворитом є проста біла сорочка, в якій вона часто з’являлася на зніманнях свого шоу «З любов’ю, Меган». Вона так само носить класичні костюми і вбрання теплих пастельних кольорів. Змінилося хіба лише те, що погода дозволяє Меган відмовитися від теплих речей, та ми все ж можемо побачити її в пальто, коли вона виїздить за межі Лос-Анджелеса.