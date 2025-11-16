Носила це завжди, але лукавила, що "їй доводилося": як Меган Маркл повторює свої "британські образи" в Каліфорнії

Меган і принц Гаррі / © Getty Images

Повернувшись жити до Каліфорнії 2020 року, Меган Маркл наче забула, що ненавиділа носити сукні й пальта пастельних тонів, і ось уже п’ять років демонструє, що немає нічого кращого за класичні чорний та білий, а яскравих вбрань у її гардеробі так і не додалося. Отже, герцогиня все ж трохи лукавила, стверджуючи, що її утискали щодо права вибору кольорового вбрання для будь-якого публічного заходу в Лондоні.

Ми вирішили пригадати, в якому вбранні дружина принца Гаррі з’являлася на публіці в Каліфорнії, та порівняти ці луки з тими, які ми бачили на герцогині у Британії.

Усі відтінки білого

Цього року Меган приїздила до Європи. Вона відвідала показ бренду Balenciaga на Тижні моди в Парижі, де з’явилася у молочно-білому костюмі з накидкою від Balenciaga та чорних туфлях-човниках на підборах. У руках герцогиня тримала невеликий чорний клатч.

Меган на показі в Парижі та в день оголошення про їхні з Гаррі заручини / © Getty Images

2017-го, в день оголошення про свої заручини з принцом Гаррі, Меган з’явилася перед камерами в сукні-футлярі смарагдового кольору від італійського бренду PAROSH, яка згодом через ажіотаж публіки отримала назву The Megan Dress. Зверху на ній було біле пальто з широким коміром і поясом від бренду Line the Label колекції 2017 року. Взута вона того дня була в пісочні туфлі зі шнурівкою від Aquazzura.

Неулюблений нюд

Нещодавно герцогиня Сассекська виступала на саміті найвпливовіших жінок журналу Fortune у Вашингтоні, де з’явилася в італійській спідниці з веганської шкіри від Brochuwalker та блузці в тон, а також у світлих замшевих туфлях на ногах із застібками навколо щиколотки. У її вухах виблискували золоті сережки, а на пальцях було помічено прикрасу від українського бренду Guzema — пласку каблучку-тріо з жовтого золота з розсипом дрібних діамантів вартістю 84 600 доларів.

Меган на саміті у Вашингтон та разом з принцом Гаррі в Лондоні / © Getty Images

У червні 2018 року герцогиня в луку схожого відтінку з’явилася на церемонії вручення премії Queen’s Young Leaders Awards у Букінгемському палаці в Лондоні, супроводжуючи на захід королеву Єлизавету II. Тоді Меган була у світлому костюмі від Prada та чорних туфлях-слінгбеках з бантами на п’ятах.

Класичний чорний

2025 року Меган із чоловіком, принцом Гаррі відвідувала у Нью-Йорку щорічний гала-вечір, присвячений Всесвітньому дню психічного здоров’я. На ньому вона з’явилася в чорному шовковому жакеті та штанах від Giorgio Armani, а ще з атласним клатчем у руках і туфлях-човниках цього ж бренду.

Меган і Гаррі в Нью-Йорку та в Лондоні / © Getty Images

Живучи в Лондоні, Меган незліченну кількість разів одягала чорні костюми. В один із таких виходів вона з’явилася на церемонії вручення нагород Endeavour Fund Awards — благодійному заході, на якому вшановують успіхи ветеранів британської армії, які протягом року брали участь у різноманітних спортивних змаганнях. На герцогині був чорний брючний костюм, цього разу від Alexander McQueen, біла блузка до тону та туфлі-човники від Black Stiletto Pump.

Відтінки бронзи і знову бежевий

У листопаді 2023 року герцогиня відвідала захід Variety Power of Women Los Angeles у клубі Mother Wolf у Лос-Анджелесі. Там вшановували лауреатів премії «Сила жінок». Для виходу вона знову обрала нюдовий лук: сукню максі від Proenza Schouler з матового віскозного крепу на одне плече з драпуванням і чорні туфлі з замші Aquazzura, а в руках тримала шкіряний клатч Proenza Schouler.

Меган у Лос-Анджелесі та разом з принцом Гаррі в Лондоні / © Getty Images

У січні 2020 року Меган і Гаррі відвідували Дім Канади у Лондоні. Тоді герцогиня одягла бронзове вбрання і тримала в руках нюдове пальто. Бронзовий обтислий джемпер вона поєднала з шовковою спідницею середньої довжини гарного шоколадного відтінку, замшевими туфлями-човниками до тону та світло-коричневим пальтом.

Одним словом, з переїздом до США смакові уподобання герцогині Сассекської не сильно змінилися. В її гардеробі, як і раніше, фаворитом є проста біла сорочка, в якій вона часто з’являлася на зніманнях свого шоу «З любов’ю, Меган». Вона так само носить класичні костюми і вбрання теплих пастельних кольорів. Змінилося хіба лише те, що погода дозволяє Меган відмовитися від теплих речей, та ми все ж можемо побачити її в пальто, коли вона виїздить за межі Лос-Анджелеса.