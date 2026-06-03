Одяг англійських робітниць: історикиня розвінчала міф про мереживо і корсети, які носили у давнину

Жан-Етьєн Ліотар «Шоколадниця» / © Getty Images

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Якщо відвідати художню галерею або подивитися історичні фільми, можна легко подумати, що всі англійські жінки вдягалися приблизно так: мереживо, шовк, стрічки та пір’я. Але насправді такий одяг був доступний лише дуже заможним людям, а якщо жінка належала до робітничого класу — була, наприклад, служницею, працювала у пральні, торгувала на базарі чи на фермі — такі вбрання були просто непрактичними, каже історикиня Емі Боїнгтон.

Всі жінки того часу носили сорочку — предмет одягу, який був найближче до шкіри. Вона вбирала піт і захищала верхній одяг. Поверх неї надягали корсет або жорсткий ліф, але його не затягували так туго, як це робили жінки з вищих верств суспільства, адже робітницям потрібно було рухатися. Тож цей елемент одягу був радше підтримувальним, ніж таким, що формує фігуру. А поверх нього жінки робітничого класу зазвичай носили вільну куртку-накидку Т-подібного крою, яку було зручно носити й у якій легко було працювати. Їх зазвичай шили з міцних натуральних тканин, таких як бавовна та льон.

Інколи такий верхній одяг мав ззаду декоративні складки, але носили його поверх спідниці або нижньої спідниці. Більшість жінок робітничого класу носили спідниці до щиколоток або навіть коротші. Це було практично: тягати поділ по бруду та нечистотах вулиць означало б лише додаткову роботу, адже одяг довелося б постійно прати.

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Звичайно у їхніх образах були і аксесуари. Не діаманти, а значно практичніші речі — фартухи, щоб захистити свої спідниці, та кишені, які не були вшиті в спідниці. Такі кишені прив’язували до талії та ховали під спідницею і задяки цьому жінки могли носити із собою все необхідне: зберігати гроші, ножі, швейне приладдя та інші потрібні речі, залишаючи руки вільними.

Цей одяг створювався надовго. Його лагодили й латали доти, доки він зовсім не ставав непридатним для носіння. Іноді жінки, які працювали в заміських маєтках, могли отримати вживаний одяг від своєї господині, але загалом гардероб жінки з робітничого класу будувався навколо практичності та довговічності. Ці речі носили роками, аж поки вони остаточно не втрачали свою придатність для використання.

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