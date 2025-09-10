Одягав зірок і королев в особливий день: розкішні весільні сукні, створені Джорджіо Армані

Княгиня Монако Шарлін у сукні від Джорджіо Армані / © Getty Images

Талановитий італійський модельєр Джорджіо Армані був відомий як одна з найвпливовіших постатей у сучасній моді. Упродовж десятиліть він міняв уявлення людей про моду, а також одягав для світських заходів і червоних доріжок найвродливіших і найзнаменитіших людей світу, серед яких були і королівські особи.

Але окрім вечірнього вбрання чи повсякденного гардероба, Армані створював і весільні сукні, і деякі з них назавжди увійшли в історію, адже їх у важливий день одягнули чотири відомі наречені.

Княгиня Монако Шарлін

Армані був другом сім’ї Грімальді і наставником Шарлін у стилі. Від 2007 року вона була амбасадоркою бренду Armani, носила його останні моделі і відвідувала покази в Мілані та Парижі. Тому не було секретом, що модельєр створить для неї вбрання.

«Так, я хочу заявити, що я буду шити весільну сукню», — сказав Армані якось журналістам.

Княгиня Монако Шарлін у день весілля / © Associated Press

Під час створення сукні для майбутньої княгині Монако перед Джорджіо Армані стояло важливе завдання — це повинна була бути гарна і елегантна сукня, яка б не проводила паралелі з весільним вбранням Грейс Келлі. У результаті, коли наречена з’явилася на публіці, — світ завмер від захоплення, адже це було приголомшливе вбрання.

Княгиня Монако Шарлін і князь Альбер у день весілля / © Getty Images

Сукня мала відкриті плечі, виконана з білого атласу, а також прикрашена ніжною квітковою вишивкою, в якій використовували близько 40 тисяч кристалів Swarovski, 20 тисяч перламутрових крапель у формі сльози та приблизно 30 тисяч золотих каменів, які створювали вишуканий квітковий візерунок, вишитий на ліфі, який спускався передньою частиною спідниці та розширювався ближче до подолу. Серед інших деталей цієї сукні можна відзначити оригінальне декольте з перехрещеним вирізом. Дизайн сукні був сучасним та став відходом від класичного вбрання інших королівських наречених. Тільки на вишивку пішло 700 годин роботи.

Княгиня Монако Шарлін у день весілля / © Getty Images

Також Армані створив каскадний букет, який несла наречена в руках. Його склали садівники Княжого палацу в білих тонах і він містив: фрезії, орхідеї, дендробіум і конвалії.

Кеті Голмс

Однією з найкрасивіших зіркових пар нульових були актори Том Круз і Кеті Голмс. Вони одружилися 18 листопада 2006 року в замку 15 століття Орсіні-Одескалькі в місті Браччано. Наречена одягла шовкову сукню з відкритими плечима та шлейфом, прикрашену кріноліновим оздобленням, мереживом та вишивкою кристалами Swarovski. Як повідомляв на той час журнал People, на вишивку лише кристалами пішло 350 годин роботи. Образ нареченої доповнювала довга, а також багатоярусна фата з тюлю.

Том Круз і Кеті Голмс / © Getty Images

«Кеті хотіла просту, елегантну сукню з багатої тканини з обтислим силуетом. Я повністю з нею згоден», — говорив Армані про вбрання. «Я хотів зробити його сучасним, але водночас підкреслити ту ніжність і енергію, які вона випромінює».

Голмс і Армані познайомилися лише за рік до того, як він був найнятий нею для створення весільної сукні. Дизайнер і акторка одразу потоваришували і знайшли спільну мову.

«Після цього відбулося кілька примірювань, але останні з них відбулися в Лос-Анджелесі під керівництвом моєї племінниці Роберти і команди з моїх ательє Giorgio Armani Privé і Giorgio Armani Hand Made to Measure».

У результаті вбрання вийшло ніжним, романтичним, і Кеті в ньому мала чарівний вигляд. Але шлюб пари не був щасливим, і вони розлучилися 2012 року.

Беатріче Борромео

Італійська дворянка вийшла заміж за сина принцеси Монако — П’єра Казірагі — 2015 року. Загалом у Беатріче було п’ять весільних суконь, але найособливіша — для релігійної церемонії на острові Сан-Джованні — була від Giorgio Armani Privé.

Дизайнер створив для неї вбрання кольору слонової кістки з мережива і декількох шарів шовкового шифону, яке вона носила в поєднанні з ніжною фатою з шовкового тюлю з мереживною облямівкою. Вбрання було довгим, зі шлейфом і рукавами три чверті.

Беатріче Борромео і П’єр Казірагі / фото: instagram.com/emporioarmani

Потім для вечірнього прийому на честь релігійного весілля наречена одягла другу сукню від Armani Privé з білого шовкового тюлю з мікродрапуванням, глибоким вирізом і плісованим шлейфом з шовкового тюлю, що починався від плечей.

Беатріче Борромео і П’єр Казірагі / фото: instagram.com/emporioarmani

Кетрін Шварценеггер

Джорджіо Армані розробив також весільну сукню Кетрін Шварценеггер — доньки Арнольда Шварценеггера і Марії Шрайвер. Вона вийшла заміж за актора Кріса Пратта 2019 року і мала розкішний і ніжний вигляд у білосніжному вбранні-бюстьє.

Кетрін Шварценеггер і Кріс Пратт / фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Весільна сукня Кетрін була приталеною і складалася з білого мережива. Спереду її спідниця була прямою, а ось ззаду сукню прикрашав пишний романтичний мереживний шлейф.

Кетрін Шварценеггер і Кріс Пратт / фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Свій образ наречена доповнила дуже сентиментальними аксесуарами — довгою фатою з тюлю, яку носила в день свого весілля її мама, і сережками своєї бабусі.

Також була і друга сукня, яку модельєр пошив для нареченої — шовкове вбрання з довгим шлейфом і бретельками, що звисають.

Весільна сукня Кетрін Шварценеггер / фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

«Я так вдячна містеру Армані, який створив для мене сукню, яку можна носити раз у житті, а для Кріса — ідеальний костюм», — сказала Шварценеггер.