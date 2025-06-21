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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
239
Час на прочитання
1 хв

Одягла хустку замість фати: чим був незвичайний другий весільний образ акторки Одрі Гепберн

Це було мінімалістичне, елегантне і трохи грайливе вбрання.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Одрі Гепберн та Андреа Дотті

Одрі Гепберн та Андреа Дотті / © Associated Press

Акторка Одрі Гепберн була заміжня двічі і якщо першою весільною сукнею вибрала біле вбрання, то ось коли вирішила взяти шлюб вдруге, вирішила одягнути незвичайне міні.

Весільну сукню для 39-річної Одрі створив її давній друг Юбер де Живанші, який відповідальний за багато її культових образів для кіно та світських заходів. Це була сукня вільного фасону, із завищеною талією, коміром-стійкою та рукава з розкльошеними манжетами. Під грудьми сукню прикрашав невеликий бантик та брошка у вигляді квітки. Ніжно-рожева мінісукня нетрадиційна, але вона також дуже відображає ту епоху.

Одрі Гепберн і Андреа Дотті / © Getty Images

Одрі Гепберн і Андреа Дотті / © Getty Images

Оскільки весілля відбувалося 18 січня, Одрі вирішила одягнути білі колготки та рукавички. Також вона носила туфлі на невисоких підборах. Цікавою і справді незвичайною частиною образу став головний убір, оскільки акторка відмовилася від фати на користь хустки, яка була виконана в такому ж кольорі, як і сукня, а також застібалася на підборідді.

Одрі Гепберн у день весілля / © Getty Images

Одрі Гепберн у день весілля / © Getty Images

Другим чоловіком Одрі став італійський психіатр Андреа Дотті, якого вона зустріла під час середземноморського круїзу із друзями у червні 1968 року. Вони одружилися в ратуші у швейцарському місті Морж. Акторка мріяла, що в неї будуть ще діти, і в цьому шлюбі народився син Лука.

Шлюб тривав 12 років і був розірваний 1982 року.

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Дата публікації
Кількість переглядів
239
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