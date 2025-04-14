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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
28
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2 хв

Одягла рожеву сукню: чому тітка королеви Єлизавети вийшла заміж не в білому вбранні

Під час вибору вбрання майбутня принцеса вирішила не одягати білу сукню.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принцеса Еліс

Принцеса Еліс / © Associated Press

1935 року вийшла заміж леді Еліс Крістабель Монтегю Дуглас Скотт. Вона була дочкою сьомого герцога Баклю, а її чоловіком став принц Генрі, герцог Глостерський, який був дядьком вже покійної королеви Єлизавети II.

Пара заручилася в серпні 1935 року і того ж року, 6 листопада, вони одружилися. Спочатку святкування мало бути дуже пишним і відбутися у Вестмінстерському абатстві, як весілля братів та сестер герцога. Проте за кілька тижнів до вінчання батько нареченої помер від раку. Це призвело до того, що весілля перенесли у скромніше місце — приватну каплицю у Букінгемському палаці.

Весілля принцеси Еліс і принца Генрі / © Associated Press

Весілля принцеси Еліс і принца Генрі / © Associated Press

Погода того дня була дуже холодною і дощовою, через що леді Еліс іноді стали називати «зимовою принцесою». Однак найбільшу увагу того дня, звичайно ж, привернула сукня королівської нареченої, адже вона обрала не біле вбрання, а ніжно-рожеве.

На момент весілля нареченій було 34 роки, тому вона забажала мати «менше дівочий тон». Сукня була скромною, з довгими вузькими рукавами і високим круглим вирізом, прикрашеним букетом зі штучних квітів апельсина. Фата була зроблена з тюлю. На жаль, кольорових фотографій з весілля немає, тому на цих чорно-білих сукня здається білою.

Принцеса Еліс та принц Генрі / © Associated Press

Принцеса Еліс та принц Генрі / © Associated Press

Ця сукня була першою з багатьох важливих суконь, розроблених Гартнеллом для британської королівської родини. Пізніше він розробив весільну сукню принцеси Єлизавети, а потім і її коронаційну сукню, а також весільну сукню принцеси Маргарет.

Принцеса Еліс / © Associated Press

Принцеса Еліс / © Associated Press

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