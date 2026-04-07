Тошіко Фукаям фарбує зуби кольоровим покриттям / © Associated Press

Коли ви думаєте про усмішку, швидше за все перше, що спадає на думку — це губи, яку розкриваються, демонструючи білі та бездоганні зуби. А чи здивувалися б ви, якби замість очікуваної білизни зубів побачили абсолютно чорні зуби? Згідно виданню Live Japan, такий випадок абсолютно міг би статись з вами, якби ви мешкали у Японії в давнину.

Називалася така бьюті-рутина охагуро — японський звичай фарбувати зуби в чорний колір, і він має давню історію.

Історія охагуро

У Японії фарбування зубів у чорний колір датується ще періодом Кофун. Під час археологічних розкопок були знайдені кістки та глиняні фігурки ханіва зі слідами чорних зубів, що свідчить про давність цієї традиції. Протягом історії охагуро часто згадується в різних джерелах — зокрема в знаменитому «Повісті про Ґендзі», творі XII століття, який вважається першим романом у світі, а також у численних казках і народних оповідях. У певні періоди мистецтво фарбування зубів займало важливе місце в японській культурі.

Хто фарбував зуби в чорний — і навіщо

Однією з головних причин популярності охагуро було те, що протягом століть чорний колір вважався надзвичайно красивим. Люди прагнули наблизитися до ідеалу краси — так само, як сьогодні нормальним є відбілювання зубів для досягнення білизни.

Для фарбування використовували розчин канемідзу, який виготовляли з ацетату заліза (з металевих стружок), оцту та танінів із рослин або чаю. Спочатку цей звичай був пов’язаний із досягненням повноліття: дівчата й хлопці, зазвичай приблизно у 15 років, уперше фарбували зуби, щоб показати, що стали дорослими. Наприкінці періоду Хейан (794–1185) охагуро також стало повсякденною практикою серед дорослих аристократів і знаті незалежно від статі.

Японський звичай фарбувати зуби / © Getty Images

У період Едо (1603–1868) чорні зуби найчастіше мали заможні заміжні жінки — хоча не лише вони. Одними з найвідоміших представниць цієї традиції були гейші. Навіть сьогодні, гуляючи вулицями Кіото, іноді можна зустріти їх з чорними зубами. Наприкінці періоду Едо та на початку епохи Мейдзі, коли Японія після майже 200 років ізоляції відкрилася для Заходу, іноземці були шоковані, побачивши жінок із чорними зубами. Дехто вважав, що це ознака поганої гігієни, сприймаючи фарбу за карієс. Інші, зрозумівши, що це навмисно, дивувалися, чому жінки «спотворюють» себе таким чином. Існувала навіть теорія, що охагуро робили, щоб жінка не зраджувала чоловіка, стаючи менш привабливою. Сучасні японські соціологи відкидають цю ідею, наголошуючи, що жінки мали достатньо свободи, а основною метою традиції було підкреслення зрілості.

Згідно виданню Nippon, багато жінок також голили брови після народження дитини. Обидва ці звичаї відображали переконання, що скромність виразу обличчя є чеснотою та частиною належної поведінки жінки.

Занепад традиції

У 1870 році уряд Мейдзі заборонив охагуро, і мистецтво фарбування зубів майже зникло. Сьогодні його можна побачити в театрах, кіно або знову ж таки в Кіото, де гейші та майко інколи дотримуються цієї традиції. Також традиція залишилась у народному фольклорі.