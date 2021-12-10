Оксамитові костюми, клатчі та краватки-метелики: топ-10 розкішних чоловічих образів 2021 року

Чоловіки також ретельно продумують свої образи для світських заходів.

Протягом усього року зірки приголомшували нас своїми образами на червоних хідниках та різних світських заходах, але якщо про жіноче вбрання всі говорили без упину, то про чоловічі аутфіти – трохи менше. Ми вирішили виправити цю несправедливість і згадати найкращі чоловічі вбрання 2021 року, адже вони теж були дуже елегантні та розкішні.

1. Тімоті Шаламе

Під час показу фільму "Дюна" на Лондонському кінофестивалі Тімоті з'явився у чорному костюмі від Alexander McQueen, який прикрашали декоративні блискавки. Вбрання він поєднав з футболкою та черевиками. Завершили лук кілька прикрас: лаконічні ланцюжки з кулонами, масивний перстень на пальці та браслет.

Тімоті Шаламе / Associated Press

2. Принц Вільям

Онук королеви Єлизавети II – принц Вільям, який посідає друге місце в лінії успадкування британського престолу, – демонстрував цього року не одне стильне вбрання. Але найелегантнішим нам здався його вихід у смокінгу з оксамитовим піджаком, який він одягав на прем'єру нового фільму про Джеймса Бонда.

Герцогиня Кейті принц Вільям на прем'єрі Джеймса Бонда / Associated Press

3. Деніел Крейг

Під час прем'єри свого останнього фільму про Джеймса Бонда в Лондоні, на червоній доріжці Деніел з'явився в малиновому оксамитовому двобортному смокінгу з білою хустинкою в нагрудній кишені. Це вбрання за індивідуальним замовленням для актора пошили в одному з наймодніших ательє в Лондоні — Anderson & Sheppard.

Деніел Крейг / Associated Press

4. Раян Рейнольдс

Яскраві костюми цього року були у тренді серед чоловіків. Раян Рейнольдс, наприклад, відвідав прем'єрний показ комедійного фільму Netflix "Червоне повідомлення" в елегантному вельветовому костюмі-трійці бордового кольору, який доповнив чорною сорочкою, краваткою та замшевими черевиками.

Раян Рейнольдс / Associated Press

5. Джаред Лето

Серед образів Джареда Лето складно виділити один, але все ж нам здається, що найяскравішим було його вбрання під час прем'єри картини Рідлі Скотта "Дім Гуччі". Джаред одягнув оксамитовий костюм бірюзового кольору з приталеним піджаком і штанами-кльош зі світло-сірими черевиками на підборах і легкою шифоновою сорочкою з V-подібним вирізом. Але родзинкою цього вечірнього аутфіту стала діамантова прикраса на шиї, білий манікюр та незвичайний клатч-серце (Gucci Heart Bag), що повторює анатомічну будову органа.

Джаред Лето / Associated Press

6. Адам Драйвер

Актор зазвичай дуже стриманий у виборі вбрання, і на заходах з'являється у костюмах класичного крою. Наприклад, костюм, який Адам одягнув на прем'єрний показ фільму "Дім Гуччі", був прикладом соловічої елегантності.

Адам Драйвер / Getty Images

7. Гаррі Стайлс

Співак не боїться експериментів зі стилем, і особливо запам'яталося його вбрання від Gucci на British Single Award. Гаррі одягнув коричневий костюм у великі квадрати, який поєднав із сумкою на бамбуковій ручці та кросівками.

Гаррі Стайлс / Getty Images

8. Річард Медден

Британський актор, якого ми всі чудово пам'ятаємо за ролями у фільмах "Вічні" та "Попелюшка", зачарував шанувальниць на червоній доріжці Римського кінофестивалю. Він одягнув total black look від бренду Giorgio Armani.

Річард Медден / Getty Images

9. Ендрю Гарфілд

Дуже незвичайний вигляд мав бордовий костюм цього актора, адже крім оригінального крою піджака, на якому не було видно ґудзиків, Ендрю ще й доповнив вбрання брошкою, яку одягнув замість краватки.

Ендрю Гарфілд / Getty Images

10. Джейк Джилленгол

У цьому оригінальному образі Gucci зірка фільму "Горбата гора" явно виділявся на заході LACMA Art+Film Gala, адже поєднував вельветові штани яскраво-жовтого кольору зі світлою сорочкою та синім подовженим піджаком у стилі 80-х.

Джейк Джилленгол / Getty Images

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