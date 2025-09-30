ТСН у соціальних мережах

Осінній гардероб королеви Летиції: чотири обов’язкові елементи її стильних образів

Іспанська королева Летиція завжди має дуже стильний вигляд. Ми вирішили детальніше розглянути її осінній гардероб, з якого можна взяти собі на замітку деякі модні ідеї. Отже, що полюбляє носити восени дружина короля Філіпа VI?

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Жакети з твіду

Одна з улюблених базових речей у королівському гардеробі — це твідові жакети. У королеви вони мають різну довжину — як подовжені, так і короткі, а також різних кольорів. Синій короткий жакет від Boss на замку королева вдало поєднувала з широкими синіми штанами з поясом і замшевими лоферами теж від Boss.

Королева Летиція і принцеса Леонор / © Getty Images

Королева Летиція і принцеса Леонор / © Getty Images

Світлий подовжений твідовий жакет Massimo Dutti королева носила з широким чорним поясом і чорними прямими штанами зі стрілками, підібравши до нього чорні лаковані туфлі від бренду Sezane у стилі Мері Джейн.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Ще один улюблений жакет із твіду — червоний з торочкою на рукавах. Його створили жінки Асоціації з запобігання проституції (APRAMP), і його Летиція одягала багато разів. Часто вона поєднує такий жакет із чорними штанами та чорним об’ємним пальтом без коміра від Carolina Herrera і лакованим взуттям на підборах.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Штанні костюми

Елегантні та дуже зручні штанні костюми — основа осіннього гардеробу королеви Летиції. До речі, твідові моделі її Величність також любить і носить. У її гардеробі є темно-синій костюм від бренду Sfera, який складається з двобортного структурованого блейзера з золотими ґудзиками та штанів-кльош зі стрілками. Таке вбрання Летиція комбінувала з нюдовою сумкою Carolina Herrera та світлими туфлями з круглими носами на невисоких підборах.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Костюм у відтінку бордо — серед улюбленців для осіннього періоду. На Летиції подовжений блейзер і штани прямого крою від іспанської марки Bleis Madrid. Він чудово комбінується з чорним топом, сумкою до тону від Carolina Herrera та туфлями з лакованої шкіри від Sezane.

Принцеса Леонор і королева Летиція / © Getty Images

Принцеса Леонор і королева Летиція / © Getty Images

Від бренду Boss у Летиції багато вбрання. Цей класичний костюм у смужку — теж його творіння. Щоб отримати класичний образ, королева доповнила його ніжно-блакитною блузкою з бантом на шиї та чорними туфлями на невисоких підборах від Magrit, а в руках тримала невелику сумку на короткому ремінці.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Пальта

Важко уявити осінній сезон без пальта, яких у королеви Летиції, звісно ж, їх величезна колекція. З найулюбленіших — класичне чорне середньої довжини з поясом, яке підходить практично до будь-якого аутфіту.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Об’ємне молочно-біле пальто в стилі оверсайз Летиція поєднувала з туфлями-човниками на невисоких підборах і невеликою сумкою.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Також елегантна класика — білосніжне пальто середньої довжини без коміра, під яким королева мала твідову темно-синю сукню, доповнену чорними човниками на невисокому підборі.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Ще одна класика — бежеве пальто від Carolina Herrera, під яке можна носити як сукню, так і штани. Летиція доповнює його незмінною сумкою теж від Carolina Herrera та нюдовими човниками на дуже невисокому підборі.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Взуття

Восени іспанська королева полюбляє носити комфортне шкіряне взуття. Серед її улюблених пар — туфлі чорного кольору на стійких підборах (часто від бренду Massimo Dutti), які вона поєднує зі штанами або штанними костюмами.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Якщо Летиція хоче додати родзинки до образу, то може підібрати до класичного вбрання туфлі незвичайного дизайну, наприклад, чорні від Uterque і неодмінно на стійких підборах.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Вони чудово доповнювали сірий подовжений жилет від Roberto Verino, до тону якого вона підібрала прямі штани та білий светр із високою горловиною. Вийшов ідеальний діловий лук.

