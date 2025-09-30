- Дата публікації
Осінній гардероб королеви Летиції: чотири обов’язкові елементи її стильних образів
Іспанська королева Летиція завжди має дуже стильний вигляд. Ми вирішили детальніше розглянути її осінній гардероб, з якого можна взяти собі на замітку деякі модні ідеї. Отже, що полюбляє носити восени дружина короля Філіпа VI?
Жакети з твіду
Одна з улюблених базових речей у королівському гардеробі — це твідові жакети. У королеви вони мають різну довжину — як подовжені, так і короткі, а також різних кольорів. Синій короткий жакет від Boss на замку королева вдало поєднувала з широкими синіми штанами з поясом і замшевими лоферами теж від Boss.
Світлий подовжений твідовий жакет Massimo Dutti королева носила з широким чорним поясом і чорними прямими штанами зі стрілками, підібравши до нього чорні лаковані туфлі від бренду Sezane у стилі Мері Джейн.
Ще один улюблений жакет із твіду — червоний з торочкою на рукавах. Його створили жінки Асоціації з запобігання проституції (APRAMP), і його Летиція одягала багато разів. Часто вона поєднує такий жакет із чорними штанами та чорним об’ємним пальтом без коміра від Carolina Herrera і лакованим взуттям на підборах.
Штанні костюми
Елегантні та дуже зручні штанні костюми — основа осіннього гардеробу королеви Летиції. До речі, твідові моделі її Величність також любить і носить. У її гардеробі є темно-синій костюм від бренду Sfera, який складається з двобортного структурованого блейзера з золотими ґудзиками та штанів-кльош зі стрілками. Таке вбрання Летиція комбінувала з нюдовою сумкою Carolina Herrera та світлими туфлями з круглими носами на невисоких підборах.
Костюм у відтінку бордо — серед улюбленців для осіннього періоду. На Летиції подовжений блейзер і штани прямого крою від іспанської марки Bleis Madrid. Він чудово комбінується з чорним топом, сумкою до тону від Carolina Herrera та туфлями з лакованої шкіри від Sezane.
Від бренду Boss у Летиції багато вбрання. Цей класичний костюм у смужку — теж його творіння. Щоб отримати класичний образ, королева доповнила його ніжно-блакитною блузкою з бантом на шиї та чорними туфлями на невисоких підборах від Magrit, а в руках тримала невелику сумку на короткому ремінці.
Пальта
Важко уявити осінній сезон без пальта, яких у королеви Летиції, звісно ж, їх величезна колекція. З найулюбленіших — класичне чорне середньої довжини з поясом, яке підходить практично до будь-якого аутфіту.
Об’ємне молочно-біле пальто в стилі оверсайз Летиція поєднувала з туфлями-човниками на невисоких підборах і невеликою сумкою.
Також елегантна класика — білосніжне пальто середньої довжини без коміра, під яким королева мала твідову темно-синю сукню, доповнену чорними човниками на невисокому підборі.
Ще одна класика — бежеве пальто від Carolina Herrera, під яке можна носити як сукню, так і штани. Летиція доповнює його незмінною сумкою теж від Carolina Herrera та нюдовими човниками на дуже невисокому підборі.
Взуття
Восени іспанська королева полюбляє носити комфортне шкіряне взуття. Серед її улюблених пар — туфлі чорного кольору на стійких підборах (часто від бренду Massimo Dutti), які вона поєднує зі штанами або штанними костюмами.
Якщо Летиція хоче додати родзинки до образу, то може підібрати до класичного вбрання туфлі незвичайного дизайну, наприклад, чорні від Uterque і неодмінно на стійких підборах.
Вони чудово доповнювали сірий подовжений жилет від Roberto Verino, до тону якого вона підібрала прямі штани та білий светр із високою горловиною. Вийшов ідеальний діловий лук.