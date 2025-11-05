Особлива сукня королеви: історія вбрання Єлизавети II, яке вона носила на весіллі сестри

Королева Єлизавета II

Принцеса Маргарет, молодша сестра королеви Єлизавети, вийшла заміж за Ентоні Армстронга-Джонса у Вестмінстерському абатстві 6 травня 1960 року. Розкішна весільна церемонія ознаменувала нову еру для шанувальників королівської сім’ї, оскільки стала першим подібним весіллям, яке транслювали на телебаченні, — церемонію подивилося близько 300 мільйонів глядачів по всьому світу.

Але також весілля Маргарет ознаменувало ще одну подію — воно було поворотним моментом у королівському протоколі, оскільки це був останній випадок, коли члени королівської сім’ї одягнули довгі денні сукні на сімейне весілля. Особливо розкішним і незабутнім того дня був образ старшої сестри нареченої — королеви Великої Британії Єлизавети II. Вона з’явилася на святі у бірюзовій довгій сукні з пишною спідницею, яку пошили з кринолінової тафти, шовкового тюлю з гіпюровим мереживом.

Королева Єлизавета II у день весілля сестри / © Getty Images

Мереживо також прикрашало жакет-болеро і повторювалося на спідниці ззаду. В ансамблі королеви також був капелюшок, прикрашений вуаллю і трояндами, останні, найімовірніше, були не лише модним акцентом того часу, а й компліментом принцесі Маргарет, друге ім’я якої — Роуз. Також вбрання доповнювали пояс на талії з пряжкою, високі рукавички і клатч.

Ансамбль королеви розробив британський дизайнер Норман Гартнелл, який також створив весільну сукню принцеси Маргарет і вбрання для інших високопоставлених жінок королівської сім’ї.

Ескіз сукні королеви Єлизавети II створений Норманом Гартнеллом / © Getty Images

Сукня королеви повторювала силует нареченої і, можливо, була натяком на їхню давню сетринську традицію — Єлизавета і Маргаер носили схоже вбрання від самого дитинства.

А щодо прикрас, то Єлизавета II доповнила образ брошкою «Вузлик коханця» королеви Марії, дворядним перловим намистом, сережками з перлами і діамантами, а також браслетом і годинником.

Сесіл Бітон, офіційний фотограф весілля, так описав свій портрет королеви, зроблений на цій церемонії: «Королева справила на мене величезне враження. Її сукня була воістину напрочуд романтичною — спідниця з щільними складками — і все в ній було немов у пташки».

Більше подібну сукню Єлизавета на весілля до церкви не одягала, оскільки мода різко змінилася, і жінки почали віддавати перевагу довжині міді. Довгі ж сукні Її Величність носила тільки на державні прийоми та інші вечірні заходи.

Це вбрання королеви буде представлено на виставці «Королева Єлизавета II: її життя в стилі», відкриття якої відбудеться в Королівській галереї Букінгемського палацу 10 квітня 2026 року.