Парні образи зірок: згадуємо випадки, коли закохані одягались в унісон

Тімоті Шаламе і Кайлі Дженнер / © Associated Press

Реклама

Цього тижня актор Тімоті Шаламе та зірка реалітішоу Кайлі Дженнер відвідали разом прем’єру нового фільму «Марті Супрім. Геній комбінацій» у Беверлі-Гіллз. Пара вийшла на публіку у парних образах — помаранчевих луках від бренду Chrome Hearts.

Яскраві образи пари моментально стали «вірусними» у Мережі і породили багато жартів.

Тімоті Шаламе і Кайлі Дженнер / © Associated Press

Однак не лише Тімоті та Кайлі додумались одягтися однаково, адже протягом багатьох років закохані пари неодноразово демонстрували подібні образи на найрізноманітніших заходах. Деякі із цих луків стали частиною попкультури.

Реклама

Вікторія та Девід Бекхеми

Найвідоміша пара Британії одягла однаковий одяг зі шкіри від Gucci на галавечір Versace 1999 року.

Вікторія та Девід Бекхеми / © Getty Images

Брітні Спірс і Джастін Тімберлейк

Співалиприйшли у джинсових образах від Levi’s, зроблених на замовлення, на церемонію вручення American Music Awards 2001 року.

Брітні Спірс і Джастін Тімберлейк / © Associated Press

Ріанна і A$AP Rocky

У жовтні 2022 року Ріанна та A$AP Rocky відвідали прем’єру фільму Marvel «Чорна пантера 2: Ваканда назавжди» у вбранні від Rick Owens.

Ріанна і A$AP Rocky / © Getty Images

Гвінет Пелтроу і Бред Пітт

Голлівудських зіроу помітили 29 березня 1997 року в Парижі на прогулянці. Обоє були у образах чорного кольру та окулярах.

Реклама