Перша сукня королеви: історія вбрання Вікторії, яке 18-річна монархиня одягла на Таємну раду

Королева Вікторія на Таємній раді / © Getty Images

Реклама

Ні для кого не секрет, що королева Великої Британії Вікторія мала величезну колекцію суконь, однак збереглись до наших днiв, на жаль, лише одиниці з її гардеробу. Одним із унікальних предметів одягу Вікторії була сукня, яку вона вперше одягла як королева і вона ще досі зберігається і є цінним зразком ранньої Вікторіанської моди.

Сукня королеви Вікторії, яку вона одягла на Таємну раду 20 червня 1837 року / © Getty Images

Називається це вбрання — сукня Таємної ради. Її молода 18-річна королева одягла на знак жалоби за покійним королем Вільгельмом IV, який був її дядьком і завдяки якому вона перейняла престол, на своє перше засідання Таємної ради, яке відбулося 20 червня 1837 року. По суті, це була її перша зустріч із найвищими радниками та міністрами, які зібрались в Червоному салоні Кенсінгтонського палацу, і саме там зберігається ця сукня і у наші дні.

Сукня королеви Вікторії, яку вона одягла на Таємну раду 20 червня 1837 року / © Getty Images

Зараз сукня має дивний колір, але це через те, що насправді вона була чорною. З роками вбрання втратило колір, адже фарбники, які у 19 столітті використовували, були природними і не стійкими.

Реклама

Одягла чорне нова королева згідно з протоколом, також вбрання доповнював вишуканий білий комірець — елегантний, але скромний, який закривав її плечі. Сукня відповідала моді того того часу — природна підкреслена талія, низькі та похилі плечі, довгі пишні рукави та плісована спідниця. Прикрас на сукні не було.

Однак на картині художника Девіда Вілкі, присвяченій тій знаковій події, Вікторія зображена не в чорній сукні, а в білій. Існує дві версії, чому художник так вчинив: перша — він хотів виділити королеву, адже інші герої картини були у чорних костюмах. Друга — художник хотів підкреслити невинність Вікторії і, таким чином, створити відчуття іронії щодо того, що 18-річна дівчина тепер головує над усіма чоловіками у кімнаті — досвідченими політиками та високопосадовцями.

Королева Вікторія на Таємній раді / © Getty Images

Раніше ми розповідали, що також від часу втратила свій колір весільна сукня Волліс Сімпсон — дружини Едуард VIII, який заради неї зрікся престолу.