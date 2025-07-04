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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
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Перше весілля королеви Камілли: якою була весільна сукня нареченої

Цього дня, 4 липня, виповнюється 52 роки від дня першого весілля королеви Камілли (а в ті роки Камілли Шанд) та її першого чоловіка Ендрю Паркер-Боулза. Згадуємо, яку вінчальну сукню обрала Камілла для своєї першої весільної церемонії того дня.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Весілля Камілли Шанд та Ендрю Паркер-Боулза

Весілля Камілли Шанд і Ендрю Паркер-Боулза / © Getty Images

З заручинами довго тягли

Шлюб із майором британської армії Ендрю Паркер-Боулзом для 25-річної Камілли Шанд став для майбутньої королеви першим. Їхнє знайомство відбулося в середині 60-х років. Молодість у обох була бурхливою, Камілла та Ендрю то зустрічалися, то розходилися, і чоловік зовсім не поспішав одружуватися. Ендрю тягнув, і в справу втрутилися його та її батьки. Але так і не дочекавшись рішучих дій від чоловіка, Дерек Паркер-Боулз та Брюс Шанд самі опублікували в The Times оголошення про заручини своїх дітей, як було заведено в ті часи.

Весілля Камілли Шанд і Ендрю Паркер-Боулза / © Getty Images

Весілля Камілли Шанд і Ендрю Паркер-Боулза / © Getty Images

Але весілля відбулося

4 липня 1973 року Камілла Шанд прибула до Гвардійської каплиці Веллінгтонських казарм у Лондоні, де відбулася їхня римсько-католицька церемонії вінчання. Її під руку до вівтаря вів батько Брюс Шанд.

Камілла зі своїм батьком Брюсом Шандом / © Getty Images

Камілла зі своїм батьком Брюсом Шандом / © Getty Images

Цього дня наречена була одягнена у білу сукню з круглим вирізом на комірі та ніжною туллю, прозорими рукавами-ліхтариками та оборчатим подолом, створеним британським модним будинком Belleville Sassoon, пише womanandhome.com. Образ Камілли доповнювала довга біла фата та букет білих лілій, які вона несла в руках. Також наречена носила модну тоді зачіску боб, якій віддає перевагу і зараз.

Весілля Камілли Шанд і Ендрю Паркер-Боулза / © Getty Images

Весілля Камілли Шанд і Ендрю Паркер-Боулза / © Getty Images

У день весілля Камілли та Ендрю також відбувся прийом у Сент-Джеймському палаці, на якому були присутні аж 800 гостей. Урочистість називали «світським весіллям року».

Чому розпався їхній шлюб

Камілла та Ендрю прожили понад двадцять років у шлюбі і народили двох дітей — сина Тома та дочку Лору. Їхнє розлучення припало на 1995 рік, але вже кілька років до цього подружжя не жило разом. Ендрю не був вірним своїй дружині, а Камілла давно була закохана в принца Уельського Чарльза, з яким була знайома і дружила вже багато років. Після розлучення Камілла та Ендрю продовжували залишатися в добрих стосунках, і досі можна побачити, як вони люб’язно говорять на різних заходах у Лондоні.

Весілля Камілли Шанд і Ендрю Паркер-Боулза / © Getty Images

Весілля Камілли Шанд і Ендрю Паркер-Боулза / © Getty Images

Через рік Ендрю одружився з Розмарі Пітман, а Камілла 2005 року вийшла заміж за принца Чарльза. Розмарі померла від раку 10 січня 2010 року у віці 69 років.

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