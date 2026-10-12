Перші дитячі шоломи: навіщо малюкам у 17–18 століттях одягали дивні капелюшки

Дитина зображена на портреті у захисному капелюшку для голови / © Getty Images

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Якщо уважно придивитися до портретів малюків 17–18 століть, можна помітити доволі незвичний головний убір — не просто модні аксесуари, а справжні попередники сучасних дитячих шоломів, покликані захищати голівки малечі.

За словами історикині та авторки акаунту @history_with_amy Емі Боїнгтон, їх називали pudding cap — такі собі м’які захисні шапочки у формі валика зі шкіри або оксамиту, наповненого кінським волосом чи пір’ям. Їх одягали на голову дитини.

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Іноді ці шапочки зав’язували під підборіддям, проте найчастіше просто клали на голову — вони добре трималися завдяки своєму розміру. Зазвичай їх носили поверх лляного або бавовняного чепчика. Призначення було простим: пом’якшувати удари й захищати голову малюка, якщо він падав, навчаючись ходити.

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У будинках ранньомодерної доби на дітей, які робили перші кроки, чатувало чимало небезпек: кам’яні та мармурові підлоги, відкриті вогнища, круті сходи — усе це могло призвести до травм, тому такі захисні шапочки були надзвичайно важливими. Водночас їхня присутність на портретах свідчить і про особливе, ніжне ставлення до дітей у той період. Для заможних родин ці головні убори поступово стали ще й модним аксесуаром, вони підкреслювали вік дитини, показували, що малюк уже вчиться ходити й переходить до наступного етапу дитинства.

Портрет молодої жінки з дитиною, 1620 рік. Автор: Антоніс ван Дейк / © Getty Images

Іноді такі шапочки навіть підбирали в тон до дитячого вбрання, прикрашали пір’ям, бантами, та стрічками. Такі деталі промовисто свідчили про достаток родини та її становище в суспільстві. Проте захищали голови малюків не лише в заможних домівках, бо навіть менш забезпечені сім’ї намагалися подбати про безпеку своїх дітей.

Традиція носити такі шапочки зберігалася протягом усього 18 століття й перейшла в 19 століття. До наших днів дійшов і чудовий зразок такого головного убору 19 століття, який зберігається в Музеї мистецтва Метрополітен у Нью-Йорку. Майстерність виконання та увага до деталей свідчать, що шапочка, найімовірніше, належала дитині із заможної родини: вона виготовлена зі шкіри та шовку.

Дитячий головний убір від ударів / © Getty Images

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