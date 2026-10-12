ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
971
Час на прочитання
2 хв

Перші дитячі шоломи: навіщо малюкам у 17–18 століттях одягали дивні капелюшки

Один із незвичних елементів дитячого гардероба минулого мав не лише декоративне значення, а й дуже практичне і буквально рятував життя малюкам.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Дитина зображена на портреті у захисному капелюшку для голови

Дитина зображена на портреті у захисному капелюшку для голови / © Getty Images

Якщо уважно придивитися до портретів малюків 17–18 століть, можна помітити доволі незвичний головний убір — не просто модні аксесуари, а справжні попередники сучасних дитячих шоломів, покликані захищати голівки малечі.

За словами історикині та авторки акаунту @history_with_amy Емі Боїнгтон, їх називали pudding cap — такі собі м’які захисні шапочки у формі валика зі шкіри або оксамиту, наповненого кінським волосом чи пір’ям. Їх одягали на голову дитини.

Іноді ці шапочки зав’язували під підборіддям, проте найчастіше просто клали на голову — вони добре трималися завдяки своєму розміру. Зазвичай їх носили поверх лляного або бавовняного чепчика. Призначення було простим: пом’якшувати удари й захищати голову малюка, якщо він падав, навчаючись ходити.

У будинках ранньомодерної доби на дітей, які робили перші кроки, чатувало чимало небезпек: кам’яні та мармурові підлоги, відкриті вогнища, круті сходи — усе це могло призвести до травм, тому такі захисні шапочки були надзвичайно важливими. Водночас їхня присутність на портретах свідчить і про особливе, ніжне ставлення до дітей у той період. Для заможних родин ці головні убори поступово стали ще й модним аксесуаром, вони підкреслювали вік дитини, показували, що малюк уже вчиться ходити й переходить до наступного етапу дитинства.

Портрет молодої жінки з дитиною, 1620 рік. Автор: Антоніс ван Дейк / © Getty Images

Портрет молодої жінки з дитиною, 1620 рік. Автор: Антоніс ван Дейк / © Getty Images

Іноді такі шапочки навіть підбирали в тон до дитячого вбрання, прикрашали пір’ям, бантами, та стрічками. Такі деталі промовисто свідчили про достаток родини та її становище в суспільстві. Проте захищали голови малюків не лише в заможних домівках, бо навіть менш забезпечені сім’ї намагалися подбати про безпеку своїх дітей.

Традиція носити такі шапочки зберігалася протягом усього 18 століття й перейшла в 19 століття. До наших днів дійшов і чудовий зразок такого головного убору 19 століття, який зберігається в Музеї мистецтва Метрополітен у Нью-Йорку. Майстерність виконання та увага до деталей свідчать, що шапочка, найімовірніше, належала дитині із заможної родини: вона виготовлена зі шкіри та шовку.

Дитячий головний убір від ударів / © Getty Images

Дитячий головний убір від ударів / © Getty Images

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie