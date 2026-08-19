Персикова сукня і секретний план дизайнерки: як Єлизавета II "стрибнула" з вертольота

Королева Єлизавета II / © Associated Press

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Під час церемонії відкриття Олімпійських ігор у Лондоні 2012 року Єлизавета II здивувала світ одним із найбільш неочікуваних виходів у своїй публічній кар’єрі — вона з’явилася у короткометражному фільмі з Деніелом Крейгом, виконавцем ролі Джеймса Бонда. За сюжетом королева нібито сіла у вертоліт, а потім «вистрибнула» з нього з парашутом просто над Олімпійським стадіоном.

Не менш ефектною, ніж сам трюк, була персикова сукня королеви, прикрашена кристалами та мереживом. Про те, як створювали цей образ і чому він вимагав особливої підготовки, Анджела Келлі розповідає у своїй книжці The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe.

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Келлі, яка багато років працювала особистою помічницею та стилісткою Єлизавети II, згадує, що задум режисера Денні Бойла передбачав надзвичайно ефектну появу монархині. Тому для такого трюку потрібна була не просто святкова сукня. Вбрання мало мати гарний вигляд і під час «польоту», і на тлі яскравої церемонії відкриття.

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Каскадер Гарі Коннері виконує стрибок / © Associated Press

Саме тому Келлі зупинилася на персиковому кольорі — яскравому, але водночас достатньо нейтральному, щоб не асоціюватися з кольорами жодної з країн-учасниць Олімпіади. Важливим було й саме виконання сукні, адже підниця мала вільно рухатися під час сцени зі стрибком, тому дизайн довелося адаптувати під постановку. Водночас сукня мала залишатися впізнавано королівською — елегантною та вишуканою.

Для зйомок створили дві схожі сукні. Одна призначалася для Єлизавети II, інша — для каскадера Гарі Коннері, який виконував стрибок.

Дві сукня створені Анджелою Келлі / © Getty Images

Підготовку тримали в суворій таємниці. За словами Келлі, навіть деякі члени королівської родини не знали про задум. Щоб ніхто не запідозрив, для чого насправді потрібні дві сукні, вона пояснила, що одну з них планують використати для королеви, а іншу — зберегти як запасну для майбутньої виставки. Коли сукню для каскадера завершили, її передали команді Денні Бойла. Там до неї додали страхувальну систему та парашут.

Сама Єлизавета II, за спогадами Келлі, поставилася до задуму з гумором і погодилася на нього практично одразу. Вона навіть наполягла, щоб у фільмі мала репліку. Їй запропонували сказати «Добрий вечір, Джеймсе» чи «Добрий вечір, містере Бонд». Королева обрала другий варіант.

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Королева Єлизавета II / © Associated Press

Так народилася одна з найвідоміших сцен церемонії відкриття Олімпіади, а також найяскравіша поява королеви на публіці за всю історію її правління.

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Королева Єлизавета II / © Associated Press

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