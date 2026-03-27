П’ять тіар королеви Йорданії Ранії: вишукані коштовності арабської красуні

Королева Ранія

Королева Йорданії Ранія неймовірно стильна, у чому ми неодноразово переконувалися протягом усіх років, коли вона демонструвала свої вишукані дизайнерські образи, але не тільки ними Її Величність дивувала. Також Ранія має розкішний смак щодо коштовностей, особливе місце серед яких займають тіари. Однак на відміну від європейських королівських осіб, тіари, які носила Ранія, мають сучасне походження і виготовлені відомими ювелірними брендами.

Тіара від Fred

Королева Йорданії Ранія / © Instagram королеви Ранії

Це одна із найцікавіших прикрас не лише у колекції йорданської королівської родини, а й серед коштовностей інших монарших родин. Річ у тім, що ця тіара вирізняється складними арабським письмом, у якому читається фраза «Аллах Великий».

Тіара виготовлена з 1300 діамантів і є подарунком Ранії її чоловіком королом Абдаллою 2006 року. Прикрасу розробив французький ювелір Ян Сікар, який працював у бренді Fred Joaillier від 1996 до 2012 років.

Тіара від Cartier

Королева Йорданії Ранія / © Getty Images

Ця тіара Ранії не належить, однак вона її неодноразово одягала, зокрема, на свою коронацію. Прикраса створена у 1970 роках її король Хусейн спочатку подарував королеві Алії і це була її найвідоміша коштовність, яку вона часто носила. Після трагічної смерті Алії в авіакатастрофі 1977 року тіару успадкувала її дочка, принцеса Хая і таким чином прикраса стала цінною сімейною реліквією. Саме Хая позичила Ранії тіару на коронацію.

Коштовність створена ювелірним брендом Cartier і має дуже незвичайний абстрактний дизайн.

Тіара від Boucheron

Королева Йорданії Ранія / © Getty Images

Це вишукана і дуже лаконічна тіара-бандо у якій Ранія Ранія дебютувала 2008 року. Спочатку прикраса мала носитись як браслет, однак Ранія завжди надівала її на голову як бандо.

У цій прикрасі Ранія особливо часто з’являлась на публіці: доповнювала нею вечірні образи, позувала на портретах і навіть надівала її для фотсесій для глянців.

Діамантова тіара

Королева Йорданії Ранія / © Getty Images

Ця складна і елегантна коштовність повністю інкрустована діамантами, які зібрані у квіти, обрамлені у жорстку трикутну основу. Бренд тіари невідомий, але її форма дозволяє припустити, що спершу це було кольє.

Вперше королева з’явилася у тіарі 2001 року, але носила її протягом усіх цих років лише кілька різів.

Тіара зі смарагдами Boucheron

Королева Йорданії Ранія / © Getty Images

Цю тіару створила Соланж Азагурі Партрідж для ювелірного бренду Boucheron 2003 року. Ймовірно прикраса не належала королеві, а її брали у оренду, оскільки 2007 року прикрасу також демонстрували на заході бренду.

Тіара виконана у вигляді плюща та прикрашена смарагдами, які оправлені в золото і була натхненна архівним кольє, що датується 1890 роком. Ранія носила її лише двічі.